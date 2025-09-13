Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Herido grave un joven de 17 años tras ser golpeado en la cabeza por el retrovisor de un camión en Marratxí, Mallorca

Los hechos ocurrieron alrededor de las 5.30 horas de la madrugada mientras el joven deambulaba por la acera.

Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061 de Baleares

Alba Gutiérrez
Publicado:

Un joven de 17 años ha resultado herido grave al ser atropellado por un camión. El retrovisor de dicho vehículo le ha impactado en la cabeza mientras deambulaba por la acera.

Tal y como ha detallado el SAMU 061, el accidente ha tenido lugar sobre las 5:30 horas de la madrugada en un cruce situado en el kilómetro 3 de la carretera secundaria MA-2040.

Como consecuencia del impacto, el joven ha sufrido un traumatismo craneoencefálico grave y ha tenido que ser trasladado al Hospital Universitario Son Espases, donde permanece en estado grave.

Herido tras golpearse con un retrovisor de un autobús

Un hombre de unos 70 años tuvo que ser trasladado al hospital de Granada a principios de este mismo año después de que se hiriese en la cabeza. El hombre sufrió daños en la cabeza después de golpearse con el espejo retrovisor de un autobús que estaba circulando en la céntrica calle Reyes Católicos.

Al parecer, el autobús circulaba con normalidad e iba cargado de pasajeros cuando el hombre, que estaba en el borde de la acera, se golpeó con el retrovisor. Tal y como indicó la Policía, se revisaron cámaras de seguridad de la zona y el peatón no estaba herido de gravedad.

Herido de gravedad un joven de 26 años tras ser golpeado por un retrovisor

Hace tan solo tres años, un joven de 26 años resultó herido de gravedad tras ser golpeado en la cabeza por el retrovisor de un vehículo cuando esperaba en la acera de la calle gijonesa Río de Oro para cruzar la calzada.

El accidente tuvo lugar a escasos metros del centro de salud. De hecho, fue el personal sanitario del ambulatorio el que primero socorrió a la víctima, la cual quedó inconsciente y sufrió politraumatismos de gravedad.

Tal y como han detallado los técnicos del Servicio de Atención Médica Urgente, lo trasladaron al hospital de Cabueñes.

Hasta el lugar de los hechos, se trasladaron agentes de la Policía Local para regular el tráfico en la vía y recabar datos e indicios para determinar las causas que provocaron el atropello.

Según varios testigos, el joven esperaba en la acera para poder cruzar la vía cuando un vehículo, que circulaba en dirección al centro, le golpeó con el espejo retrovisor del lateral derecho.

Los retrovisores, causa de accidentes mortales en Gijón

Los impactos de retrovisores han causado varios accidentes mortales en Gijón en los últimos años. En 2021, una mujer de 75 años falleció al recibir el impacto del retrovisor de una furgoneta. Otra mujer de 70 años, murió golpeada por el espejo de una furgoneta cuando se disponía a cruzar un paso de cebra en 2017.

También en 2007, un hombre de 74 años fue golpeado por el espejo de una furgoneta cerca de la Antigua Pescadería.

