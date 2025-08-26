Noticias de hoy, martes 26 de agosto de 2025

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 26 de agosto de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

La declaración de zona catastrófica en las zonas afectadas por los incendios, la última hora sobre el avance del fuego en España y la victoria de Carlos Alcaraz en el US Open, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, martes 26 de agosto.

Zona catastrófica en las zonas afectadas por los incendios

El Gobierno declara en la primera reunión del Consejo de Ministros las 'zonas afectadas gravemente por emergencias de Protección Civil' (conocida anteriormente como 'zonas catastróficas') para los territorios arrasados por los incendios forestales este verano. Esta declaración va destinada a territorios de 16 comunidades autónomas, salvo País Vasco, Ceuta y Melilla, para que el Gobierno centralice y agilice las ayudas.

Antes de esta cita, se procederá la comisión interministerial de cambio climático, liderada por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Los incendios en España

La situación de los incendios forestales en el noroeste de la península sigue siendo muy preocupante. En distintos puntos de Galicia, Castilla y León, Asturias y Extremadura, el fuego avanza sin dar tregua, obligando a vecinos, bomberos y autoridades a enfrentarse a un panorama cada vez más complicado.

Victoria de Alcaraz

Carlos Alcaraz no falló en su debut en el US Open y doblegó al gigante Reilly Opelka en tres sets (6-4, 7-5 y 6-4) en la primera ronda del grand slam neoyorquino, donde está en liza el número 1 del mundo. El tenistas de El Palmar mantiene su inmaculada hoja de servicios en la primera ronda de los grand slam y suma su 19º triunfo en 19 apariciones.

Un vecino ve el avance del fuego, a 25 de agosto de 2025, en A Pobra de Brollón, Lugo, Galicia (España)

Última hora de los incendios en España: En Galicia se suman más de 95.000 hectáreas afectadas por los incendios en agosto

Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, segundo día en directo

Una manada separada y siete heridos leves en el segundo día de encierros de San Sebastián de los Reyes

Imagen de archivo de una avioneta Cessna C208 Caravana

Encuentran una avioneta abandonada con matrícula estadounidense en Fuente Obejuna , Córdoba: ¿Dónde está el piloto?

Desmantelan en una localidad de Castellón un zoo clandestino con más de 150 animales exóticos
Operación policial

Desmantelan en una localidad de Castellón un zoo clandestino con más de 150 animales exóticos

El vídeo del segundo día de encierros en San Sebastián de Los Reyes
Encierro

El vídeo del segundo día de encierros en San Sebastián de Los Reyes

Dani Martín y Verónica Echegui
Actriz

La emotiva despedida de Dani Martín a Verónica Echegui: "Vuela libre, como siempre lo has hecho"

El cantante, que compartió escena con la actriz en 'Yo soy la Juani', despide a Verónica Echegui en una motiva carta.

Operación antidroga Lanzarote

Detenido un hombre en una operación contra la droga de la Guardia Civil en Lanzarote

Teatro

Día Mundial del Actor: más del 80% de los actores en España no puede vivir solo de su profesión

Masacre de Puerto Hurraco

Efemérides de hoy 26 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 26 de agosto?

