Noticias de hoy, martes 26 de agosto de 2025

La declaración de zona catastrófica en las zonas afectadas por los incendios, la última hora sobre el avance del fuego en España y la victoria de Carlos Alcaraz en el US Open, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, martes 26 de agosto.

Zona catastrófica en las zonas afectadas por los incendios

El Gobierno declara en la primera reunión del Consejo de Ministros las 'zonas afectadas gravemente por emergencias de Protección Civil' (conocida anteriormente como 'zonas catastróficas') para los territorios arrasados por los incendios forestales este verano. Esta declaración va destinada a territorios de 16 comunidades autónomas, salvo País Vasco, Ceuta y Melilla, para que el Gobierno centralice y agilice las ayudas.

Antes de esta cita, se procederá la comisión interministerial de cambio climático, liderada por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Los incendios en España

La situación de los incendios forestales en el noroeste de la península sigue siendo muy preocupante. En distintos puntos de Galicia, Castilla y León, Asturias y Extremadura, el fuego avanza sin dar tregua, obligando a vecinos, bomberos y autoridades a enfrentarse a un panorama cada vez más complicado.

Victoria de Alcaraz

Carlos Alcaraz no falló en su debut en el US Open y doblegó al gigante Reilly Opelka en tres sets (6-4, 7-5 y 6-4) en la primera ronda del grand slam neoyorquino, donde está en liza el número 1 del mundo. El tenistas de El Palmar mantiene su inmaculada hoja de servicios en la primera ronda de los grand slam y suma su 19º triunfo en 19 apariciones.

