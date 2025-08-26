Encuentran una avioneta abandonada con matrícula estadounidense en Fuente Obejuna , Córdoba: ¿Dónde está el piloto?

Sobre las 13:00 h de este lunes, miembros de Guardia Civil recibieron un aviso poco frecuente. Al parecer había aparecido una avioneta a unos 220 metros del aeródromo de Fuente Obejuna en Córdoba y se desconocía quién era su propietario o desde dónde venía. Lo extraño de este hecho es que no se conoce hasta el momento la procedencia de la misma. Tampoco ha aparecido la persona que pilotaba la nave, que la dejó abandonada a metros del aeródromo.

Inmediatamente después del hallazgo, se ponía a trabajar en lo sucedido el equipo Pegaso de la Guardia Civil. Una unidad especializada en la inspección de instalaciones y entidades relacionadas con la aviación general. Junto con la patrulla de la comarca, están investigando las causas por las que avioneta, modelo Cirrus SR20, pudo terminar en ese lugar.

Podría haber sufrido un aterrizaje forzoso

Fuentes de Guardia Civil de Córdoba han informado a Antena 3 que, aunque el estado del aparato es bueno, presenta algunos signos de haber sufrido algún tipo de incidente. En las primeras observaciones se han apreciado pequeños daños en el fuselaje y en las ruedas, lo que apunta a la posibilidad de que pudiera haber sufrido un aterrizaje forzoso.

Las mismas fuentes han indicado que, por el momento, no han encontrado a nadie relacionado con la aeronave con matrícula estadounidense. Los agentes están recabando toda la información no sólo para identificar al piloto, sino también la propiedad de la misma y el plan de vuelo que tenía. Y es que la avioneta se encuentra custodiada en el mismo lugar en el que fue encontrada a la espera de saber qué es lo que pudo suceder

