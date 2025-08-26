Encuentran muerto en su casa a un subinspector retirado de la Policía: tenía golpes por todo el cuerpo

Consternación en la localidad valenciana de Ribaroja tras la muerte de un subinspector retirado de la Policía Nacional, el cual fue hallado sin vida en su domicilio con evidentes signos de violencia. La Guardia Civil ya ha iniciado una investigación para esclarecer las causas del fallecimiento.

Adelino, de 60 años, apareció sin vida este pasado lunes en su casa, donde vivía solo tras jubilarse y haberse separado de su pareja. El cuerpo del que fuera subinspector presentaba golpes y heridas, especialmente en el cráneo.

Tras analizar el lugar de los hechos los investigadores barajan como principal causa que fuera víctima de un homicidio, ya que, además, la casa estaba revuelta cuando los agentes de la Benemérita se presentaron en el domicilio sobre las 18:00 de este lunes avisados por un familiar de la víctima.

Hasta el momento y teniendo en cuenta que la Guardia Civil trasladó el caso al Grupo de Homicidios de Valencia, también se espera a conocer los resultados de la autopsia, para así conocer cuál fue la causa exacta de la muerte. Además, también se investiga si el presunto o presuntos homicidas entraron en el piso para robar o directamente para acabar con la vida del que fuera subinspector de la Policía.

El fallecido era vecino de Ribaroja del Turia, una pequeña localidad valenciana de unos 24.000 habitantes.

Por otra parte, Valencia vivió hace una semana un suceso que terminó con la muerte de un hombre chino de 46 años que intentó agredir con un cuchillo a dos policías en el interior de un edificio de la ciudad de Valencia, concretamente en el barrio de Russafa.

El ciudadano chino recibió a los agentes con un cuchillo de grandes dimensiones y se abalanzó sobre ellos. Por tanto, los policías se vieron obligados a disparar en defensa propia con sus armas reglamentarias. El enfrentamiento se produjo en un espacio reducido, al lado de la puerta de la vivienda. Este espacio tan pequeño limitó los movimientos de los agentes y su capacidad de respuesta de una manera rápida y adecuada ante el intento de agresión.

Cuando llegaron al lugar de los hechos, los sanitarios realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar a la víctima. Sin embargo, no pudieron recuperar sus constantes vitales.

