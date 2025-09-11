Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Noticias de hoy, jueves 11 de septiembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 11 de septiembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

El asesinato de Charlie Kirk, la petición de Polonia de una sesión urgente al Consejo de Seguridad de la ONU por la violación de su espacio aéreo, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, jueves 11 de septiembre de 2025.

Asesinato de Charlie Kirk

El trumpista Charlie Kirk ha sido asesinado. Kirk tenía millones de seguidores y estaba promocionando su asociación ultraconservadora de estudiantes cuando recibe un disparo en el cuello. En las imágenes que acompañan esta noticia, muy duras, se puede apreciar cómo ocurre todo en la Universidad Utah Valley (UVU) frente a unas 2.000 personas. "El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido", comunicó Trump en la plataforma 'Truth Social'.

Tras conocerse su fallecimiento, el mandatario republicano ordenó ondear a media asta las banderas del país hasta el domingo por la tarde en su honor, "un verdadero gran patriota estadounidense".

Polonia pide una sesión urgente al Consejo de Seguridad de la ONU

Este miércoles saltaban todas las alarmas en Polonia. Denunciaban la violación de su espacio aéreo en varias ocasiones por parte del Ejército ruso en sus ataques con drones contra territorio ucraniano.

Como consecuencia, se paralizaba la actividad en cuatro aeropuertos, entre ellos, el de Varsovia. Cazas F-35 de la OTAN, especialmente de la Real Fuerza Aérea de los Países Bajos, ayudaron a Polonia a garantizar la seguridad del cielo polaco durante la violación de su espacio aéreo por drones rusos. En las últimas horas se ha conocido que Polonia ha pedido una sesión de emergencia en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Un pavoroso incendio urbano en Benalmádena obliga al desalojo de varias viviendas y a cortar el cercanías

Incendio en Benalmádena

Las Palmas de Gran Canaria establece un servicio mínimo del 77% ante la huelga en el servicio de salvamento y socorrismo

El sector de la restauración denuncia un incremento de la inseguridad en Las Palmas de Gran Canaria

Escena del suceso, avenida Federico García Lorca

Muere una mujer de 62 años tras ser atropellada por un autobús en Almería

Perros en la playa

La justicia gallega reconoce el derecho de visitas de un divorciado a su mascota pese a existir orden de alejamiento con su expareja

Detienen al hombre que mató a su vecino y secuestro a su mujer en Granada
Granada

Detenido el hombre que mató a su vecino y se atrincheró con la mujer de la víctima en Huétor Santillán (Granada)

Incendio en Benalmádena
Andalucía

Un pavoroso incendio urbano en Benalmádena obliga al desalojo de varias viviendas y a cortar el cercanías

Jorge Videla, en una imagen durante la dictadura argentina
Efemérides

Efemérides de hoy 11 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 11 de septiembre?

Consulta las efemérides de hoy 11 de septiembre de 2025 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Mata a tiros a un hombre y se atrinchera en la vivienda con la mujer del fallecido en Huétor Santillán (Granada)

Mata a tiros a un hombre y se atrinchera en la vivienda con la mujer del fallecido en Huétor Santillán (Granada)

Un centro escolar de Logroño prohíbe llevar velo

Prohíben el velo islámico en un centro educativo de Logroño: "Un tipo de caza religiosa hacia los musulmanes"

Imagen de archivo de una pareja de agentes junto a un coche de la Policía Nacional.

Buscan a dos atracadores armados tras robar más de 200.000 euros en un banco de Valencia y darse a la fuga

