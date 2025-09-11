Noticias de hoy, jueves 11 de septiembre de 2025

El asesinato de Charlie Kirk, la petición de Polonia de una sesión urgente al Consejo de Seguridad de la ONU por la violación de su espacio aéreo, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, jueves 11 de septiembre de 2025.

Asesinato de Charlie Kirk

El trumpista Charlie Kirk ha sido asesinado. Kirk tenía millones de seguidores y estaba promocionando su asociación ultraconservadora de estudiantes cuando recibe un disparo en el cuello. En las imágenes que acompañan esta noticia, muy duras, se puede apreciar cómo ocurre todo en la Universidad Utah Valley (UVU) frente a unas 2.000 personas. "El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido", comunicó Trump en la plataforma 'Truth Social'.

Tras conocerse su fallecimiento, el mandatario republicano ordenó ondear a media asta las banderas del país hasta el domingo por la tarde en su honor, "un verdadero gran patriota estadounidense".

Polonia pide una sesión urgente al Consejo de Seguridad de la ONU

Este miércoles saltaban todas las alarmas en Polonia. Denunciaban la violación de su espacio aéreo en varias ocasiones por parte del Ejército ruso en sus ataques con drones contra territorio ucraniano.

Como consecuencia, se paralizaba la actividad en cuatro aeropuertos, entre ellos, el de Varsovia. Cazas F-35 de la OTAN, especialmente de la Real Fuerza Aérea de los Países Bajos, ayudaron a Polonia a garantizar la seguridad del cielo polaco durante la violación de su espacio aéreo por drones rusos. En las últimas horas se ha conocido que Polonia ha pedido una sesión de emergencia en el Consejo de Seguridad de la ONU.

