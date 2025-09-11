Detenido el hombre que mató a su vecino y se atrincheró con la mujer de la víctima en Huétor Santillán (Granada)

Las autoridades han logrado detener al hombre que mató a su vecino y se atrincheró con la mujer de la víctima retenida. El agresor, un hombre de 60 años, mantuvo retenida a su vecina durante 12 horas. Mató a su marido con un arma de fuego. Ha ocurrido en Prado Negro una pedanía de Huétor Santillán (Granada).

Todo comenzaba ayer a las 15:00 horas de la tarde. El agresor se montó en su vehículo y aguardó la llegada en coche de este matrimonio vecino con quienes, según los habitantes de la comarca, mantenía alguna pequeña disputa. Al verlos llegar, los embistió rápidamente. Al fallecido, un hombre jubilado, le disparó con un arma de fuego, y a ella la secuestró para retenerla en su vivienda.

13 horas retenida

En la zona se encontraban familiares de la pareja visiblemente afectados, además de todos los dispositivos de la Guardia Civil, que durante horas han manejado la situación. La liberación de la mujer se ha producido a las 04:30 horas de este jueves tras más de 13 horas de negociación con el presunto autor del crimen.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.