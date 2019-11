Un niño de siete años se rapa la cabeza para que su amigo con leucemia "no fuese el único sin pelo"

Los adultos son indudablemente una referencia para los niños. Cualquiera de nuestros actos puede quedar grabado en la mente de los más pequeños. Sin embargo, a veces los niños también pueden sorprendernos con valiosas lecciones de humildad.

Un ejemplo reciente se ha dado en un colegio de Antey (Inglaterra) por la emotiva acción de un niño de siete años. Se trata de Olly Spencer, que decidió raparse del pelo para que su compañero Tommy-Lee Hetherington, que sufre leucemia, "no fuese el único de la clase sin pelo", según ha dicho el pequeño héroe a Leicester Mercuty.

"Tommy-Lee se ha convertido en mi mejor amigo. Jugamos juntos en la escuela. Cuando no tenía cabello, me sentía triste y no quería que estuviera solo" ha declarado Olly. La acción se ha viralizado en las redes y ha desembocado en la recaudación de 1.200 libras (unos 1.400 euros) para el apoyar a otros niños enfermos de Leicester. Tommy-Lee fue diagnosticado con leucemia en noviembre pasado y tuvo que pasar tiempo en cuidados intensivo,s después de sufrir sepsis, un pulmón colapsado y un páncreas agrandado. Actualmente, tras pasar un duro tratamiento de quimioterapia, la enfermedad está en remisión.

“Comenzó su quimioterapia inmediatamente con una etapa intensiva de esteroides, transfusiones de sangre y pinchazos de madera", ha declarado la madre de Tommy al medio inglés. “Hizo que nuestros corazones se detuvieran, ya que fue un shock y puso mucha tensión en la familia", ha añadido. La madre de Tommy-Lee no ha dudado en mostrar su agradecimiento hacia la acción de Olly: "Hacer todo eso fue algo increíble, estoy muy orgullosa de Olly, es un muchacho sensacional".