El Niño Jesús de Benimaclet desaparece de su pesebre por segundo año consecutivo: "Una auténtica pesadilla"

Increíble, pero cierto, 365 días han pasado desde el anterior robo y ahora, 24 horas después de su inauguración, el Niño Jesús del portal de Belén de la plaza de Benimaclet ha vuelto a sufrir un asalto.

El robo ha sido denunciado por parte de la Junta Directiva de la Asociación Cultural 'Poble de Benimaclet' de Valencia durante la madrugada del sábado, que informaba que el Niño había desaparecido de su pesebre y que, en su lugar, se había colocado una caricatura.

La Cofradía de los Santos de la Piedra y Cristo de la Providencia de Benimaclet, fundada en el año 1548, es la encargada de mantener las fiestas patronales del barrio y mediante un comunicado ha expresado que el año pasado se colocó un belén de tamaño real que también fue atacado secuestrando al niño.

La asociación ha calificado este hurto como "una pesadilla" realizada por personas incívicas que recorrieron el barrio buscando "malas intenciones y actos a su barrio", ya que este hecho viene pasando desde hace más años de los que les gustarían.

El nacimiento a tamaño real se inauguró el viernes en un acto en el que participaron los niños y niñas del coro de Primera Comunión de la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora. Además, contó con la acogida de la mayoría de los vecinos que, tras despertarse al día siguiente, lamentaban el robo de la figura.

"La iniciativa ha contado con el apoyo de la inmensa mayoría de los vecinos que han visto en ella una forma de promocionar nuestro pueblo y sus fiestas", recalcan fuentes vecinales.

Otros robos en navidad

El Niño Jesús del belén de Barberà del Vallés (Barcelona) también desapareció en su momento. El alcalde aseguró que no era una inocentada, aunque el robo se produjera la noche del 28 de diciembre, día de los inocentes.

Varios jóvenes colgaron un vídeo en redes sociales ocultando su rostro con gorras y gafas de sol y confesando que eran los autores del secuestro. Aseguraban que "la Policía no era capaz de cuidar al bebé" y que no aparecería con vida si no recibían "10.000 euros" por su rescate. Durante el vídeo, "los secuestradores" mostraban una cuchara de cocina de madera junto a la figura mientras explicaban que esa noche el bebé no dormiría en comisaría.