Roban el niño Jesús de Barberá del Vallés y exigen 10.000 por su rescate: "Esta noche el niño no duerme en comisaría"

El niño Jesús del Belén de Barberà del Vallés ha desaparecido. El alcalde asegura que no es una inocentada aunque el robo se ha producido la noche del 28 de diciembre, día de los inocentes.

Varios jóvenes han colgado un vídeo en redes sociales ocultando su rostro con gorras y gafas de sol y confesando que son los autores del secuestro. Aseguran que "la policía no es capaz de cuidar al bebé" y que "no aparecerá con vida" sino reciben "10.000 euros" por su rescate. Durante el vídeo "los secuestradores" muestran una cuchara de cocina de madera junto a la figura mientras explican que "esta noche el bebé no duerme en comisaría".

En esa grabación también aparece el momento en el que roban la figura de los brazos de su madre María y salen huyendo rápidamente en patinete eléctrico.

Pasaba cada noche en la comisaría

Estos días el niño Jesús de Barberà se ha hecho muy popular porque cada noche una patrulla de agentes de la policía local lo recogen del portal y lo llevan a comisaría para protegerlo de un posible robo. Justamente ese asalto se ha producido tras darse a conocer este dispositivo policial ya conocido como "la operación niño Jesús". Por eso, muchos sospechan que podría tratarse de una broma de mal gusto.

Incluso el propio alcalde de la localidad Xavier Garcès, en declaraciones a Antena 3 Noticias, ha explicado que "es una gamberrada", "una chiquillada" de algunos que "han hecho una broma, que se han crecido, pero que seguro que devolverán la figura". Garcès apunta también que "seguro que no es una banda organizada sino una broma".

Parece ser que la fama adquirida por del niño Jesús de Barberá los últimos días ha provocado su secuestro. Los vecinos piden que lo devuelvan pronto y "rezan" para que la figura vuelva al portal. Quieren pasar las fiestas navideñas en paz y que los vándalos sean perdonados por sus pecados.