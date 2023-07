Multitudinaria batalla campal en un barrio de Mallorca

En plenas fiestas del barrio de Aranjassa, en Mallorca, jóvenes de distintos puntos de la ciudad protagonizaron una batalla campal durante la madrugada del domingo. Gritos puñetazos y patadas entre ellos, la mayoría menores de edad.

A media noche hubo un primer encontronazo entre dos grupos de jóvenes que se logró disolver, pero no por muchos tiempo. Sobre las 3 de la mañana volvieron a aparecer en las calles colindantes a la principal, donde se estaba celebrando la fiesta, pero esta vez ambos grupos acudieron acompañados de más miembros comenzando una pelea de unos 80 jóvenes según la Asociación Vecinal de Aranjassa.

Se pidió la actuación de varios cuerpos de la policía que no estaban presentes en el barrio, para intentar controlar la situación. Se identificó a alguno de ellos pero no hubo detenidos ni heridos graves. Ahora hay una investigación en marcha para esclarecer los hechos y comprobar si alguno de los componentes portaba armas blancas. No se descarta la hipótesis de que sean grupos enfrentados y convoquen quedadas para pelearse.

Los usuarios de Twitter han publicado vídeos de la pelea.

Otra pelea este fin de semana en Málaga

En esta ocasión, terminó en tiroteo. Todo comenzó con una pelea en la calle entre dos parejas en la localidad malagueña de Vélez-Málaga.

Emergencias recibió varios avisos que alertaban de una reyerta en la que se habrían producido disparos en la calle Verano sobre las 20.50 horas. Hasta el lugar acudió la Policía Local de Málaga, agentes de la Policía Nacional y una ambulancia, que trasladó a una mujer de 65 años al Hospital de la Axarquía.

La disputa se produjo cuando dos mujeres comenzaron a pelearse en plena calle y, minutos más tarde, se sumaron las parejas de estas. En un momento de la trifulca, sacaron una pistola y comenzaron a disparar. Un hombre recibió el impacto de la bala en el estómago y otra persona también recibió un disparo en el brazo al haber rebotado una de las balas, según han confirmado las fuentes policiales