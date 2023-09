Una mujer, desnuda, destroza y tira al suelo las mesas y sillas de un restaurante de Málaga

El camarero y el resto de personas allí fueron testigos de cómo una mujer destrozaba la terraza de un bar de Torremolinos, en Málaga. El camarero del local veía cómo la chica, que estaba desnuda, estaba tirando por los suelos las sillas y las mesas.

Al parecer, la mujer se puso así de agresiva cuando le impidieron la entrada al restaurante porque quería agredir a otra clienta que se encontraba allí y comenzó a tirar las mesas y las sillas por los suelos. "¡Sal, saaaal!", se le escucha decir en el video de la cuenta de 'X' de Social Drive, mientras empuja al camarero, que le impide la entrada.

En el vídeo se escucha las quejas de algunas personas porque la Policía no aparecía en el lugar del suceso. "Si fueran dos hombres...(...) He llamado hace diez minutos y no viene nadie", se escucha decir a uno de ellos.

El camarero, que sin éxito intentaba que no destrozara la terraza, recibió algún empujón por parte de la mujer desnuda mientras esperaba a que llegaran los agentes de la Policía.

En los casi siete minutos de duración del video se puede ver cómo la chica lanza parte del mobiliario de la terraza contra los coches que habían aparcados ahí cerca, en la carretera. "¿De quién es ese coche? Que lo quite de ahí...", advertía el hombre del video en repetidas ocasiones alertando de los posibles daños que podía sufrir el vehículo.

"Una mujer que espero sea denunciada y tenga que pagar los destrozos", escriben en 'X'.

"Pues le ha desmontado la terraza en 7 minutos...", comenta un usuario de 'X'.

El vídeo acumula millones de visitas y generado polémica en los comentarios por la actitud de la mujer mientras alaban la actuación del camarero del bar, que no se altera viendo cómo le destrozan la terraza en cuestión de minutos.