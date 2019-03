El matrimonio y la hija fallecidos en Alcalá de Guadaíra consumían comida caducada

Una intoxicación alimentaria ha provocado la muerte de tres miembros de una misma familia, un hombre de 61 años, su mujer de 50 y su hija de 14, en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), ha confirmado el Ayuntamiento de la localidad mediante un comunicado.

La otra hija, de 13 años, pasará a planta este domingo

Otra hija, de 13 años, se encuentra ingresada y evoluciona favorablemente, según ha informado este domingo el Servicio Andaluz de Salud. En el parte médico publicado poco después de las once de la mañana se indica que la menor, que está ingresada en la UCI del Hospital Infantil del complejo hospitalario Virgen del Rocío, previsiblemente pasará a planta hoy.

Fuentes de la investigación dijeron que los afectados vivían de la recogida de cartones y se alimentaban de comida caducada que les regalaban.



Según las primeras indagaciones, los afectados cenaron el pasado viernes pescado y poco después comenzaron a sentirse mal.



El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha mostrado su "dolor y consternación" por estas muertes. La portavoz municipal, Miriam Burgos, ha señalado que "la familia residía en Alcalá desde hacía algunos años pero no era usuaria habitual de los servicios sociales de la ciudad, aunque este año en el mes de octubre el padre (el hombre fallecido de 61 años) solicitó el salario social".

Secreto de sumario

El caso está bajo secreto de sumario, por lo que la portavoz ha pedido prudencia para que la justicia pueda seguir su cauce habitual y sea la que clarifique los hechos.



"Desde el Ayuntamiento se pide respeto y que no se hagan especulaciones hasta que no se levante el secreto de sumario y se conozcan las verdaderas causas del dramático suceso", añade el comunicado.



Estos hechos han activado la Alerta de Salud Pública, de modo que el equipo de Salud Pública de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha realizado una muestra epidemiológica en el domicilio.



Las muestras se encuentran bajo investigación judicial y serán analizadas para determinar las causas de la intoxicación. No obstante, fuentes de la investigación señalaron que están abiertas todas las posibilidades sobre las causas del fallecimiento.