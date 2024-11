Muere un joven de 37 años en Salamanca tras atragantarse con una banderilla

Consternación en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) por la muerte de Ismael, un hombre de 37 años que perdió la vida al atragantarse con una banderilla en un bar de la localidad salmantina, según informó la Gaceta de Salamanca.

Atragantado por una banderilla en pleno cumpleaños

La tragedia tuvo lugar este pasado sábado 23 de noviembre sobre las 21 horas cuando el joven se encontraba celebrando un cumpleaños con amigos en un bar de Peñaranda de Bracamonte, un pequeño pueblo de apenas 6.000 personas.

Los acompañantes, tras ver lo que estaba ocurriendo llamaron rápidamente a los servicios de emergencia, que se presentaron en el bar lo antes posible y uno de los efectivos intentó reanimarle con la maniobra de Heimlich, después fue trasladado a un centro médico en el que tampoco pudo hacerse nada para salvarle la vida.

El pequeño municipio ha quedado completamente consternado ante esta trágica pérdida, y es que Ismael era una persona muy conocida y "alegre", además formaba parte de la Cofradía Virgen de la Esperanza.

Era costalero de la Santísima Virgen de la Esperanza

"Lamentamos el fallecimiento de Ismael Dosuna Rey, costalero de la Santísima Virgen de la Esperanza. Elevamos una oración por su eterno descanso con la certeza de que ya disfruta de la presencia de Nuestro Señor Jesucristo. Nos unimos al dolor de su familia y pedimos a su Madre, la Santísima Virgen de la Esperanza, que aliente sus corazones en estos momentos tan difíciles. DEP", lamentaba la Cofradía en su cuenta oficial de Instagram. "Estamos consternados. Ha sido una pérdida muy importante, totalmente inesperada y fortuita", dijo un miembro de la Cofradía al diario salmantino.

"Es una tragedia, un suceso inesperado, una lástima…Era una persona muy joven, muy participativo como vecino y como cofrade. Desde el Ayuntamiento trasladamos nuestro más sincero pésame a la familia", dijo también Carmen Ávila, alcaldesa de la localidad.

¿Cómo hacer correctamente la maniobra de Heimlich?

Desgraciadamente, los allí presentes no fueron capaces de evitar la muerte de Ismael a pesar de aplicar la conocida maniobra de Heimlich, muy útil en estos casos. Y es que según datos oficiales de 2021, el atragantamiento es la tercera causa de muerte no natural en España. Por eso, saber actuar en situaciones así puede significar salvar la vida de la persona. Lo que se intenta con esta maniobra es que esta tosa para así expulsar aquello que obstruye la tráquea. Si en el momento no tose, hay que provocar que tosa dándole golpes en la espalda intercalados.

La maniobra levanta el diafragma y obliga al aire a salir de los pulmones para crear una tos artificial. Dicha tos mueve el aire a través de la tráquea y consigue empujar y expulsar la obstrucción fuera de las vías respiratorias por la boca. Después, hay que rodear con las manos la cintura de la persona. Hay que colocar un puño apretando encima del ombligo y debajo de la caja torácica, después hay que tirar del puño apretado con un movimiento seco y directo hacia atrás y hacia arriba. Además, se debe llamar al 112 para que los servicios sanitarios acudan a comprobar que la persona se encuentra bien.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com