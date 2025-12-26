Al menos 12 muertos tras el naufragio de un cayuco con cerca de 200 migrantes frente a la costas de Senegal

Al menos doce inmigrantes han muerto este miércoles tras el naufragio de una embarcación con cerca de 200 personas a bordo frente a las costas de Senegal según informaciones de medios locales. El trágico suceso habría ocurrido en plena noche, de madrugada, frente a la localidad de Joal, al sur del país. Por el momento no existe un balance oficial de víctimas por parte de las autoridades y según el portal de noticias senegalés Dakaractu, la embarcación zozobró en alta mar por causas que todavía no han sido aclaradas, provocando la muerte de al menos doce personas. Tan solo una treintena de supervivientes lograron llegar con vida a la playa de Ngazobil, donde fueron auxiliados por los servicios de emergencias.

Según los primeros testimonios recogidos por medios locales, la embarcación transportaba alrededor de 200 personas, lo que hace temer que el número de víctimas mortales localizadas pueda aumentar en las próximas horas. Equipos de rescate y pescadores de la zona participaron durante horas en las labores de auxilio, y de momento continúa la búsqueda de desaparecidos.

La embarcación había partido a principios de esta semana, en la noche del lunes al martes, desde la localidad de Diamaguène. El viaje de la embarcación ilegal tenía como destino final las Islas Canarias, uno de los principales destinos de la migración desde África hacia Europa y una de las rutas más mortíferas del mundo. Este nuevo naufragio vuelve a poner de relieve la dimensión y los peligros de la inmigración irregular en embarcaciones precarias en las que mueren miles de personas al año. Concretamente 1.865 personas han muerto en la Frontera Occidental Euroafricana en los primeros 5 meses de 2025 según las cifras del monitoreo de víctimas de la frontera del colectivo Caminado Fronteras.

La ruta Atlántica, la más mortífera

La ruta Atlántica sigue siendo la más mortífera con un total de 1.482 personas fallecidas, un 80% del total de muertes registradas durante estos primeros meses. Se trata de una ruta que incluye a su vez tres rutas diferentes: La que tiene salida desde Mauritania es la que más víctimas se ha cobrado con 1.318 víctimas. La ruta de Senegal y Gambia se ha cobrado 110 víctimas, y la ruta de la zona de costa entre Agadir y Dajla, ha acabado con la vida de 54 personas.

Durante el año 2023 se registró un aumento significativo del número de salidas desde las costas senegalesas y de otros países de la región, impulsado por factores como la falta de oportunidades económicas, el desempleo juvenil y la inestabilidad social.

En este 2025 han disminuido las llegadas de cayucos y pateras a las costas canarias en más de un 40% pasando de 60.311 personas en 2024 a 35.935 en 2025, una cifra que continúa siendo alarmante pese a su descenso.

