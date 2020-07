Muchos hogares de EEUU reciben un misterioso paquete con semillas que procederían de China

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ha advertido a sus ciudadanos que no planten unos paquetes de semillas que les habrían llegado desde China. Los destinatarios de dichos paquetes no habrían solicitado esas semillas y les habrían llegado por sorpresa a los buzones de sus hogares: "Estamos trabajando con nuestros socios federales y estatales para investigar este suceso. ¡Por favor, no planten las semillas cuyo origen es desconocido!", asegura el comunicado.

Según apunta el 'New York Times', un total de 27 estados habrían emitido esta advertencia a través de sus correspondientes departamentos de agricultura. Las autoridades estadounisenses han asegurado que las semillas podrían cultivar especies invasoras que amenacen los cultivos o el ganado.

Además, el USDA ha añadido que está recolectando las semillas y las va a plantar para determinar si eran una amenaza para la agricultura o el medio ambiente. Los paquetes "parecen provenir de China", apunta el USDA. También, aseguró que tenían conocimiento de que "personas, en todo el país, habían recibido estos paquetes de semillas no solicitados de China".

El servicio postal chino ha asegurado que los registros de los paquetes parecen haber sido falsificados. Las fotos distribuidas por los diferentes departamentos estatales de agricultura muestran semillas de diferentes tamaños, formas y colores, en sobres blancos o amarillos.

Las relaciones entre Estados Unidos y China, desde que Donald Trump llegó a la presidencia del país, han estado marcadas por un clima de tensión constante y perceptible en cualquier acontecimiento.