El motivo por el que las cartas tardan demasiado en llegar a varias localidades de La Rioja

Sorprende casi por lógico que en el conocido como Valle de la Lengua en La Rioja se lleve la palabra hablada frente a la escrita. El cartero se ha prejubilado y los vecinos de localidades como San Millán de la Cogolla, Berceo, Villar de Torre o Cañas lo echan mucho de menos. Un hombre recuerda a José María como un trabajador ejemplar.

Desde que se retiró no hay recambio y las cartas han dejado de llegar con regularidad. Una mujer nos dice que el pueblo necesita un cartero. Otro vecino comenta que notificaciones médicas que pueden ser importantes les llegan tarde. Poco más adelante, otro hombre se queja amargamente de que en la época de la globalización ellos no tengan cartero. ¿Vosotros lo entendéis?, nos pregunta. Por último el cliente de un bar de Berceo afirma categórico que Correos debería haber tenido preparado un sustituto.

Mal para los vecinos e importante engorro para los negocios. Rosi regenta un Restaurante en Cañas se lamenta amargamente de que no puede enviar ni recibir facturas. Algo con lo que coincide un hombre que porta una escalera en Villar de Torre. Un agricultor, por otro lado, nos transmite que realizó una solicitud para quemar rastrojos y lleva quince días esperando la respuesta.

Las cartas suelen retrasarse hasta ocho días. Para los Ayuntamientos esto supone retrasos en el trabajo. El Alcalde de Cañas, Roberto de Corta, nos explica que el Secretario municipal solo se pasa dos días por semana y que si no coincide con la llegada de las cartas no puede trabajar.

En muchas ocasiones no queda otra que desplazarse a Nájera o Santo Domingo de la Calzada para recoger el correo; pero no es solución. Un hombre afirma que hay mucha gente mayor en los pueblos y muchos no conducen. Las cartas deben llegarles a casa, exige.

Desde Correos se asegura que el servicio que se ofrece es de calidad. Sin embargo, a estas pequeñas localidades no les ha llegado el mensaje. Se habrá enviado por carta.

