Melody responde a las críticas: "Se ha intentado dañarme para que la gente no se crea lo que digo"

Este miércoles el programa de Pablo Motos recibe a la representante de España en Eurovisión 2025. Melody que nos hizo ilusionarnos con 'Esa Diva', ha llegado a El Hormiguero para contar todo lo que vivió durante y después del festival. Aunque miles de personas cantaron con ella y la apoyaron, el resultado no fue el esperado. La de Dos Hermanas quedó antepenúltima, recibiendo solo 37 puntos, superando únicamente a Islandia y San Marino.

Para cerrar este capítulo y arrancar con energías renovadas, Melody ha dado en El Hormiguero su primera entrevista después de Eurovisión. En el programa, aprovechó para presentar su nuevo single, "El apagón", que simboliza el comienzo de una etapa diferente en su carrera. Además, ha compartido algunos adelantos sobre la gira que está organizando.

Antes de sentarse a hablar con Pablo Motos, la cantante ha comenzado levantando el plató con una actuación donde ha fusionado la canción con la que representó a nuestro país en Eurovisión con su nuevo single.

Tras su entrada triunfal y cambiarse de ropa, Melody ha comenzado contestando al presentador sobre como "cantar perfecto", la de Dos Hermanas ha respondido que ello "hay que comer sanito y hacer ejercicio", dos cosas que no ha podido hacer "pero que hemos tirado palante", afirma entre risas.

"Intento llevarlo lo mejor que puedo. Sí que es verdad que un poco me hago mi propio mundo. A ver, yo soy artista, pero yo no tengo nada que ver con muchas cosas o cosas que se han dicho, que ahora acabamos de desmentir una", confesó Melody, dejando entrever que los rumores y comentarios han sido muy constantes las últimas semanas.

La cantante ha admitido que no está acostumbrada a ser objeto de críticas y cuestionamientos constantes: "Yo estoy acostumbrada a cantar, no estoy acostumbrada a estar constantemente en una crítica, en un cuestionamiento. Que te juzgan por algo, por una forma que tú tienes de expresarte o por la personalidad que tú tengas. Yo no estoy acostumbrada a eso".

"He ido para no hacer daño a nadie"

La cantante, sincera y algo cansada de la polémica, ha querido aclarar varios puntos que han surgido tras su petición de descanso y la rueda de prensa que ofreció recientemente. "Han hecho comentarios míos que no me han parecido acertados, porque yo puedo gustar más, puedo gustar menos, pero siempre he sido una chica que he ido para no hacer daño a nadie. He ido con mi verdad, siempre sin faltar el respeto a nadie", ha explicado dejando claro que su intención nunca ha sido generar controversia.

La artista también desmintió los rumores sobre supuestas exclusivas y cifras: "Se ha dicho cosas de mi persona que no son verdades, de que yo quería, que lo tenía todo pactado para hacer una exclusiva y cobrar ciento cincuenta mil euros" comentaba Melody. "Que creo que te los tenía que pagar yo, ¿no? Sí, ahora en el cheque”, bromeó con Pablo Motos.

La de Dos Hermanas no ha ocultado que ha sentido cierta intención de dañarla públicamente: "Yo creo que se ha intentado dañarme un poquito para que la gente no crea lo que yo digo. Pero yo no hago caso, porque yo estoy muy tranquila, Pablo, como yo soy".

"Yo he trabajado muy duro"

También ha aprovechado para recordar su trayectoria y esfuerzo desde muy joven: "Yo soy una chica que yo he trabajado muy duro desde los diez años. Y hay gente que me dice: 'Se hace la víctima'. No es la verdad. Ya me hubiese gustado a mí, eh, que mi padrino hubiese durado muchos años y que me hubiese ayudado mucho, pero la vida no es un lago tranquilo".

"Hay gente que ha salido diciendo: 'Es que antes ella no tenía trabajo y ahora sí lo tiene', y eso es completamente falso, porque el público español siempre me ha apoyado. Yo he estado trabajando desde cuando yo estuve embarazada, tuve a un niño precioso, tenemos un bebé hermoso, y yo he estado trabajando hasta pocos días antes de dar a luz", ha explicado para desmontar otro de los bulos sobre su carrera.

"Se han burlado de mi"

Cuando el festival terminó, el representante suele hablar ante los medios en una rueda de prensa los días posteriores al festival. Sin embargo Melody se tomó unos días para recuperarse. "Se han burlado de mí diciendo que a lo mejor estoy en mi casa bajando las persianas y equilibrándome mentalmente", dijo.

El domingo volvió a subirse a un escenario en Antequera, Málaga. La artista, visiblemente emocionada, no dudó en sincerarse sobre los días difíciles que ha vivido tras su paso por Eurovisión. "Han sido unos días duros", reconoció ante los asistentes malagueños.

"He recibido comentarios de personas que ni siquiera me conocen, que no saben cómo soy realmente. Hablar es muy fácil, pero nadie sabe lo que hay detrás de cada persona", confesó.

