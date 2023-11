Manolo García y Quimi Portet estrenan nuevo disco de estudio de 'El Último de la fila'

"El nombre del disco nació de vernos a menudo. Surgió la palabra 'desbarajuste' y después surgió 'piramidal'", explica Quimi Portet. Así estuvieron buscando nuevos sonidos hasta tocar en estudio 24 canciones que forman parte ya del imaginario de la música pop nacional. Escuchamos temas como "Insurrección"o "Querida Milagros" con sonidos más acústicos. La pregunta obliga y la respuesta queda en el aire: "Algún día puede haber un concierto , puede suceder, pero no es el plan ahora ni en ningún momento se ha ligado a este proyecto", comenta Manolo García.

No han olvidado su conexión con quienes eran hace más de 40 años amigos y compañeros de 'Los Rápidos' y más tarde de 'Los Burros', hasta desembocar en el conjunto que marcó un estilo único en nuestro panorama musical. La amistad que forjaron con su música la llevan regando desde hace muchos años y por fin ha florecido: "Ha sido un cúmulo de casualidades. Empezamos el proyecto como homenaje a Ángel Casas -periodista y productor musical fallecido- que estaba enfermo y estábamos en deuda con él porque nos sacó de la oscuridad para salir en televisión. Pudimos tocar 'Aviones plateados' aquel año y después de tantos años queríamos volver a grabar una maqueta de esa canción.

Muchos fans

Mantienen una inmensa legión de seguidores que esperaba algo del grupo: "Hemos sido afortunados de haber tenido una carrera como la que tuvimos. Primero estuvimos en unos grupos paleolíticos que nunca despegaron pero después despegó hasta donde jamás nos hubiéramos imaginado".

Han sido dos años intensos de trabajo para recuperar esas 24 canciones que no nos hemos quitado de la cabeza en este tiempo. La presentación de 'Desbarajuste piramidal' ha coincidido con la presentación de la nueva gira de pabellones de Manolo García para 2024. No ha sido ningún truco de marketing sino simple coincidencia: "Hasta hace pocos meses no sabía si iba a hacer gira de recintos por motivos de salud. Tuve que parar los conciertos en las grandes capitales y era muy incierto el futuro".

En el primer disco encontramos el clásico entre los clásicos 'Insurrección' junto a otros como 'Navaja de papel', 'Aviones plateados' y 'Mi patria son mis zapatos'. Doce temas que abren una caja con un segundo disco. En él 'Querida Milagros', 'Como un burro amarrado en la puerta del baile' o 'Cuando el mar te tenga', entre otros.

'El último de la fila' no cierra una vuelta a los escenarios ni tampoco nuevas composiciones: "Que haya nuevas canciones no es algo improbable porque disfrutamos de hacer las canciones. Es más probable que pase eso a que volvamos a tocar en directo. Pero no irán ligadas a este proyecto", complementa Manolo García.

El 'Último de la fila' se separó amistosamente en 1998, pero ya entonces, García y Portet dijeron que «la decisión no suponía un final» de su colaboración, como recuerda un comunicado de Warner Music. Ahora volverán a sonar con nuevas versiones. La inmortalidad de las canciones les ha dado perpetuidad. Fueron la banda sonora de los 80 y 90; y lo siguen siendo de todo aquel que continúe escuchando su repertorio.