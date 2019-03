Malestar de los comerciantes por las manifestaciones en el centro de Madrid

Este miércoles se celebran seis manifestaciones en Madrid. Hemos estado en una de ellas, no es multitudinaria y ha sido autorizada por la delegación del Gobierno. Diez días antes lo comunicaron y han recibido el permiso por escrito. Aseguran que van a seguir manifestándose, y por eso algunos comerciantes de la zona están molestos. Sobre todo porque espantan a los clientes, aunque entienden que tienen derecho a protestar.

Pero al no ser una concentración numerosa no ha hecho falta cortar el tráfico. Las protestas de estos días pasados en las que se restringió el paso a peatones y vehículos han afectado a más personas. Hasta el punto de que un comerciante al que entrevistamos, que lleva 34 años con la papelería junto al Congreso, va a trasladarse a otra calle. No sólo por las manifestaciones, sino por todas las medidas de seguridad que le rodean.

Ana es la dueña de una tienda de maletas y se queja de que los clientes llegan enfadados al establecimiento. Ya cuentifica las pérdidas en un 60% menos que el año pasado. Lo mismo ocurre con una cafetería en la que han tenido que despedir a varios empleados y ya cuantifican pérdidas también.

Los taxistas se encuentran con calles cerradas y clientes que se bajan del vehículo. Intentan evitar las zonas conflictivas, pero a veces es tarde. Estos son problemas reales que día a día los ciudadanos de capitales como Madrid sortean, en beneficio del derecho a manifestarse.