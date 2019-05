Una madre consigue que Mercadona adapte un carro de la compra para niños con movilidad reducida

Inmaculada Guerrero Navarro pidió que Mercadona adaptara un carro de la compra para niños discapacitados. Ella es madre de Mariquilla, una niña de 10 años con discapacidad intelectual y movilidad reducida.

Inmaculada compra habitualmente en Mercadona del polígono Las Salinas, en el Puerto de San María, Cádiz y, cada vez que lleva al supermercado a su hija es una odisea.

Por ello, esta madre decidió hacer una petición a la central del supermercado para que hubiese un carro adaptado para niños que están en la misma situación que su hija.

"En el teléfono de atención al cliente me atendieron maravillosamente y me abrieron un expediente, hasta que hace unos días me llamaron del Mercadona de Las Salinas para decirme que ya había llegado y que lo guardarían hasta que yo lo solicitara", cuenta en el 'Diario de Cádiz'.

Poco después de presentar su petición, el supermercado gaditano la llamó para comunicarle que su carro ya estaba listo. "Inma, ya nos ha llegado el carro", le dijeron a la madre de Mariquilla.

Inmaculada ha compartido en Facebook la foto de su hija en el nuevo carro, y ha dado las gracias a Mercadona por haber atendido su petición. "Mil gracias a Mercadona por hacernos la vida más fácil", comenta.

Inmaculada dice sentirse muy contenta por haber conseguido un carro que facilitará la vida a muchas personas que se encuentran en la misma situación que ella y su hija. "Feliz de conseguir después de mucho tiempo el carro para mi Mariquilla y para tantos niños especiales con problemas de movilidad reducida", afirma.

El mensaje de Facebook ha logrado más de 1.000 comentarios positivos, de apoyo a ella y a su hija y ha sido compartido más de 25.000 veces.

