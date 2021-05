La madre de Anna y Olivia, a su exmarido: "No puedo creer que te haga feliz hacerles daño y separarlas de mí"

Beatriz Zimmermann, la madre de las niñas desaparecidas en Tenerife junto a su padre hace ya tres semanas, ha publicado una nueva carta. La madre de Anna y Olivia pide a su exmarido Tomás que reflexiones y piense en las pequeñas.

"No se trata de nosotros, Tomy, se trata de ellas" dice Beatriz en la misiva que continúa asegurando que todavía están a tiempo de arreglar lo sucedido: "Tomy, solo te pido algo: quiérelas...de tal manera...que tengan lo que más necesitan, el amor de unos padres...aún estamos a tiempo de reparar los daños...y no marcarlas de por vida. Sabes que es un egoísmo hacia ellas quitarlas de su madre".

Le reclama para que no sea egoísta y piense en la felicidad de las pequeñas: "No puedo creer que te haga feliz hacerles daño y separarlas de mí. Y si tú eres un infeliz ellas no podrán crecer felices tampoco...no se lo merecen...son unas niñitas inocentes con toda una vida por delante".

La Guardia Civil continúa con la búsqueda y se siguen intentando encontrar nuevas pistas en la casa del padre en la que se han visto registros con perros rastreadores. También se han inspeccionado varias veces su coche y embarcación.