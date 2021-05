La carta de la madre de Anna y Olivia, las niñas desaparecidas en Tenerife: "Esto es una tortura, pero no podemos rendirnos"

Tres semanas ya sin noticias de Anna y Olivia, las niñas desaparecidas en Tenerife. Su madre, Beatriz Zimmermann sigue aferrándose a la esperanza de que la difusión de la imagen de las pequeñas consiga localizarlas en cualquier lugar del mundo.

A lo largo de estas semanas ha ido difundiendo vídeos con la intención de conseguir que el mayor número de personas las comparta y Anna y Olivia puedan ser identificadas en cualquier rincón del mundo.

A continuación transcribimos la carta que ha escrito describiendo el inmenso dolor que siente por no saber el paradero de Anna y Olivia pero también manteniendo la esperanza de que entre todos las encontremos.

"Tres semanas, ya no me salen casi las palabras... yo también quiero desaparecer... ya no tengo fuerzas... esto es una tortura...pero no podemos rendirnos...las niñas me necesitan y yo a ellas...lo que más me duele es pensar que no puedo saber cómo están...no poder hablar...no saber cuándo las voy a ver...

Por favor no paremos de compartir las imágenes por todo el mundo...no olvidemos que la perseverancia y continuidad es lo que logra finalmente los resultados....

Sé que todos tienen sus vidas, sus problemas y que seguir escuchando cosas tristes les pondré más tristes pero ¿se imaginan que gracias a todos los esfuerzos las encontramos?

Todos juntos podemos, si actuamos como una gran familia....

De corazón les doy las gracias por seguir cada día compartiendo las imágenes por todo el mundo...

Gracias, gracias, gracias."