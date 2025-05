La lucha de una madre por la inclusión de su hija con Síndrome de Down: "Cortan cabezas y se cargan el futuro del niño"

Victoria es una niña de 8 años con Síndrome de Down. Cuando tenía 3 comenzó en la guardería, y a los 4 años pasó a Educación Infantil, donde empezaron los problemas con el profesorado: "Tenía una profesora que no creía en la inclusión", afirma Carolina, su madre. En el tercer año de colegio, a Carolina le dijeron que Victoria debía repetir el curso de 5 años: "La tutora siempre tenía que decir algo del comportamiento de la niña, la niña ya no avanzaba, iba para atrás...Fue muy difícil", cuenta Carolina.

Lo peor, según esta madre, llegó con la valoración de los equipos TGD, que evalúan el trastorno del desarrollo generalizado y determinan cuando los niños deben ir a un Aula Enclave. Las Aulas Enclave (AE) son unidades de escolarización en centros educativos ordinarios, en las que se proporciona una respuesta educativa al alumnado con necesidades especiales que requiere adaptaciones en la mayor parte o en todas las áreas o materias.

"Cortan cabezas y se cargan el futuro del niño...Terminan en las Aulas Enclave que son educación especial", explica Carolina, que asegura que en estas aulas mezclan a niños y niñas con diferentes discapacidades y de distinta edad. "Lo único que tienen en común es que tienen discapacidad...La han metido con niños que no tienen que ver con ella ni en edad ni en nada", asegura la madre.

Según Carolina, pese a ir al Aula Enclave, Victoria debería haber estado yendo a ciertas clases y actividades con sus compañeros del aula ordinaria pero no era así: "Me enteraba por sus compañeros de que no iba a las actividades, solo a las del aula Enclave". Y en ese momento comenzó una lucha por parte de Carolina, que asegura que la menor dejó de tener una socialización que considera muy necesaria para el desarrollo de su lenguaje y habilidades sociales.

En el Aula Enclave, la niña pasó de dar todas las asignaturas a dar solo tres: Autonomía personal, Relación con el entorno y Comunicación, algo que su madre considera discriminatorio, ya que en función de la educación que reciba, será más o menos autónoma en un futuro además de que según ella, sale del sistema educativo: "Lo primero por lo que me niego a que esté en ese entorno es porque a mi niña no le han permitido poner un pie en primaria...Por mucho que les puedan adaptar ya no les califica como nota, no es el sistema de educación obligatorio".

Quiere que Victoria vuelva a un aula ordinaria

Después de un año en esta situación, han intentado sin éxito que Victoria volviera al aula ordinaria, incluso pidieron un cambio de centro que tampoco se les concedió, por lo que Carolina decidió que su hija no acudiera más al colegio y ahora es ella quien se ocupa de la formación de la niña por las mañanas, y por las tardes recibe clases de apoyo que costea la familia.

"Estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano, pero estamos invirtiendo en la defensa por sus derechos", dice Carolina. Además han creado una plataforma con otros padres y madres de todas las islas y se han unido para luchar por los derechos de sus hijos con discapacidad: "Los apartan, ¿Dónde está la inclusión? es coger a un grupito y meterlo en una jaulita", y añade: "No es que no aceptemos que nuestros niños tienen discapacidad, lo tenemos claro desde antes de nacer...Yo supe que tenía Síndrome de Down".

Tras no lograr nada por la vía administrativa, han iniciado un proceso contencioso administrativo: "Podemos optar a que el juez nos de la razón y vuelva a un aula ordinaria con adaptaciones", explica Carolina.

Desde la Consejería de Educación, no facilitan datos de casos concretos pero sí que aseguran que la decisión de que un menor vaya o no a un Aula Enclave la toman en base a criterios como el grado de discapacidad, y las valoraciones de técnicos y orientadores de los centros, y siempre para lograr el mayor beneficio para el menor.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com