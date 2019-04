Los Parques Nacionales cumplen el centenario en España

Nuestro país fue pionero en proteger sus espacios naturales más emblemáticos con la Ley de Parques Nacionales, su redacción fue simple pero clara, mandaba respetar y hacer respetar la belleza de la naturaleza. Los dos primeros condecorados fueron los Picos de Europa y el de Ordesa y Monte Perdido, los que en el mes de julio de 1918 se convirtieron en entornos protegidos.

Así comenzamos a proteger más espacios como el Teide, Cabañeros, las Tablas de Daimiel, Doñana. El último parque nacional que se fundó fue el de Guadarrama, aunque no será el último, ya que se plantea el nacimiento de dos nuevos parques: Sierra de las Nieves, en Málaga, y el otro, el primero marítimo,el Mar de las Calmas, en la isla Hierro. No obstante, todas las zonas protegidas no llegan ni al 1% del territorio español.