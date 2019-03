Dimiten el vicerrector de Estudiantes de la Universidad de Extremadura y el presidente del Tribunal Calificador

El vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Extremadura (UEx) y presidente de la Comisión Organizadora de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), Ciro Pérez, y el presidente del Tribunal Calificador, Javier Benítez, han presentado este lunes su dimisión al rector tras el "error" en la custodia de los exámenes de esta prueba. Unas dimisiones que han presentado "como consecuencia de los hechos asumiendo sus responsabilidades", y que han sido aceptadas por el rector de la Universidad de Extremadura, Segundo Píriz, según ha anunciadoen rueda de prensa en Badajoz el director de Comunicación de la UEx, Agustín Vivas.

En su intervención, Vivas ha explicado que según se ha podido averiguar en la investigación interna que se está realizando, los exámenes de la EBAU se subieron a una carpeta pública del año 2018 "por error", tras lo que se produjeron un total de 14 descargas desde seis dispositivos móviles distintos, y "desde alguno de ellos se hicieron varias descargas, cinco de ellas con IP externos y uno de ellos con IP interno".

Vivas ha destacado que "en ningún caso se han visto comprometidos" los servidores del portal de la UEx, por lo que aunque señala que los hechos seguirán siendo investigados, se puede afirmar que "se ha cometido un error en las medidas para garantizar el secreto del procedimiento de elaboración y custodia de las pruebas".

Los estudiantes mantienen el pulso y afirman que no se examinarán

Un grupo de estudiantes se ha reunido este lunes con el rector de la Universidad de Extremadura, Segundo Píriz, para abordar la presunta filtración de algunos de los exámenes de la Evaluación de Bachillerato y Acceso a la Universidad (EBAU) y mostrar su rechazo a la repetición de los mismos. Estudiantes extremeños han pasado su cuarta noche de encierro en el Rectorado del campus de Badajoz de la UEx en rechazo a la repetición de dichas pruebas que tendría lugar este martes, 12 de junio.

En nota de prensa, la Coordinadora Estudiantil de Badajoz ha informado de que los alumnos están "cansados" pero que no se van "a rendir ante esta injusticia que la UEx quiere imponer a los casi 5.000 afectados". Como demanda principal se encuentra evitar la repetición del examen y que se busque una "solución alternativa", pero que no "maltraten a los estudiantes de esta manera". Así, y en caso de "no ser responsables y repetir el examen", las principales exigencias son la repetición opcional del examen del jueves y la devolución de las tasas de la selectividad por los "daños causados".

Además del pago de "todos los gastos causados", no solo transporte sino viajes cancelados o planes, y la publicación de las notas el día que estaban previstas inicialmente, el 15 junio, y no el 16. "La gente quiere saber ya que pasa con su futuro y un día más es un día más de sufrimiento", han apuntado los estudiantes.