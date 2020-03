Lo que los científicos aún no saben del coronavirus

Las mentes más brillantes del mundo trabajan sin descanso para entender cómo funciona este nuevo coronavirus que mantiene en vilo al planeta. La última sorpresa es que las personas curadas pueden seguir contagiando durante dos semanas.

Hay muchas preguntas sobre su origen, su capacidad de contagio, si se convertirá en estacional, la reacción del sistema inmunológico...

Las grandes incógnitas del COVID-19

Estanislao Nistal es virólogo y profesor en la Universidad CEU San Pablo. En el Especial Coronavirus de Antena 3 Noticias repasaba las incógnitas que aún no tienen respuesta.

- ¿Los contagiados quedan inmunizados cuando se curan?

Uno de los grandes interrogantes es el comportamiento del sistema inmune frente a este virus, no solamente cuando nos infectamos si no luego, a la hora de producir una memoria frente a la infección. No sabemos todavía -porque es la primera temporada en la que nos enfrentamos a este virus- cómo van a ser las protecciones de las personas que han sido infectadas y si va a ser suficiente ese enfrentamiento primario a la infección o va a ser necesaria una segunda o tercera exposición.

-No sabemos cuál es el reservorio

-No sabemos qué animal es el origen

-No sabemos cómo se va a comportar en el hemisferio sur

-No sabemos cómo se va a comportar a escala global, si va a ser estacional y va a volver en otoño