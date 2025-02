Duro revés para Juana Rivas: La Justicia archiva su denuncia por violencia vicaria contra su exmarido

Juana Rivas interpuso la denuncia en enero con el objetivo de trasladar a España el conflicto judicial que ya se encuentra en proceso en Italia. Su intención era impedir que su hijo menor tuviera que regresar con su exmarido, Francesco Arcuri, quien actualmente ostenta su custodia. En el escrito, Rivas acusaba a su expareja de haber utilizado a sus dos hijos para causarle daño durante los últimos ocho años.

Motivos del archivo judicial

El juez ha determinado que no existen hechos delictivos distintos de los que ya se están juzgando en otros tribunales. Según el auto, la denuncia se basa en un relato general de más de ocho años de violencia vicaria, pero no presenta hechos concretos que no estén ya en tramitación en Italia y España. Además, se indica que cualquier posible delito debe ser tratado en los procedimientos judiciales ya abiertos.

Posible recurso ante la Audiencia Provincial

El archivo de la denuncia es provisional y puede ser recurrido. El abogado de Juana Rivas, Carlos Aránguez, ha anunciado que presentará un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Granada y que, si es necesario, acudirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ya en enero, cuando presentó la denuncia, Aránguez manifestó su confianza en que el Tribunal Supremo español pudiera valorar el caso de forma imparcial.

Carlos Aránguez ha lamentado el archivo de la denuncia, asegurando que en España aún no se reconoce plenamente la violencia vicaria, una forma de violencia de género en la que se utiliza a los hijos para dañar a la madre. En su comunicado, ha insistido en que las instituciones y el sistema judicial deben aplicar de manera efectiva la normativa vigente sobre este tipo de violencia. "El caso de Juana no es solo un caso, es una causa", ha afirmado el abogado.

Detalles de la denuncia

La denuncia presentada consta de 22 folios en los que el abogado de Rivas relata presuntos malos tratos físicos y psicológicos de Arcuri hacia sus hijos con el fin de perjudicar a la madre. También menciona insultos y comentarios despectivos dirigidos a Rivas a través de los niños, en los que supuestamente Arcuri les mostraba que la culpaba de sus acciones.

Actualmente, en Italia existen dos causas abiertas contra Arcuri. Una de ellas es una denuncia del hijo mayor, Gabriel, que ya tiene 18 años, por presuntos malos tratos. La otra es el procedimiento que determinará si la custodia del hijo menor, Daniel, de 11 años, podrá ser otorgada a Juana Rivas, permitiendo que el niño resida con ella en España. Por el momento, Daniel se encuentra en Maracena (Granada) con su madre, después de que una decisión judicial le permitiera quedarse temporalmente en España tras las vacaciones de Navidad.

