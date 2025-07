La heladería más antigua de Madrid: "Tenemos clientes de cuando mi abuelo abrió la heladería afortunadamente"

Tras una modesta fachada en el corazón de la ciudad madrileña se esconde más de 70 años de historia, tradición y sabor. Hablamos de la heladería más antigua de Madrid, no solo ha resistido el paso del tiempo, sino que ha conquistado generaciones con sus helados artesanales, creados a partir de una receta especial.

Todo comenzó cuando su fundador, Pedro Marchi, llegó a España desde un pueblo italiano; y esperando en la estación de tren, un amigo suyo le entregó un papel con una receta que cambiaría su vida. "Era la receta del helado de mantecado, y le dijo que con esa receta se podía hacer cualquier helado", recuerda su nieto Guillermo Castellot, hoy uno de los propietarios del negocio.

Los Alpes comenzó con ocho sabores, y ha crecido hasta ofrecer sesenta y ocho, que varían según la temporada del año

Guillermo conoce la historia desde niño, "con tan solo cuatro años puse mi primer helado", cuenta con orgullo. La heladería Los Alpes fue fundada en 1950 por sus abuelos, tanto Pedro como su esposa empezaron con las heladerías de calle por toda España, estuvieron en Zamora y Salamanca. Años después, y tras "una auténtica vorágine de acontecimientos" explica Guillermo, el negocio se consolidó en la capital, convirtiéndose en un referente del helado artesanal.

Hoy, la tradición continúa con la misma pasión, lo que comenzó con ocho sabores ha crecido hasta ofrecer sesenta y ocho, que varían según la temporada. "No me pidas un helado de mandarina porque ahora no hay, pídeme un sorbete de fresa", explica con humor Guillermo. Trabajan con materia prima de primera calidad, como por ejemplo fresas ecológicas o pistachos sicilianos; incluso, Guillermo se ha desplaza a Alboraya, Valencia, para aprender cómo fabricar la auténtica horchata de manos de los mejores maestros horchateros de la zona.

Cuentan con clientes de toda la vida

Detrás de cada uno de sus helados hay un proceso meticuloso y completamente cuidado al detalle, Guillermo trabaja en el obrador fabricando cada lamina de helado junto a su equipo. "Tratamos la fruta, los frutos secos… lo hacemos todo aquí", afirma. Son helados que conquistan, no solo por su sabor, sino por la historia que guardan, ya que "afortunadamente, aún tenemos clientes que venían cuando mi abuelo abrió la heladería", dice emocionado. Tras años de trabajo, lo más satisfactorio sigue siendo lo más simple: "Escuchar a la gente decir: ‘¡Qué bueno está este helado! Me tomaría otro’". Una tradición familiar que sigue viva, una receta que cruzó fronteras, y una pasión que continúa conquistando paladares en Madrid.

