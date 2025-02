La justicia italiana ordena a Juana Rivas devolver a su hijo menor a su padre

La justicia italiana ha dictaminado que Juana Rivas debe devolver de inmediato a su hijo menor a su padre, Francesco Arcuri, y ha establecido que su derecho de visita solo podrá ejercerse en Cerdeña. Así lo ha determinado la Corte de Apelación de Cagliari, que ha concedido la custodia exclusiva al progenitor, con quien el menor deberá residir en la localidad de Carloforte.

El fallo se produce después de que Arcuri impusiera una denuncia por sustracción de menores, ya que el niño permanecía en España con Rivas desde las fiestas de Navidad, a pesar de que la justicia italiana había fijado el 8 de enero como plazo para su vuelta a Italia. La decisión del tribunal italiano contradice la solicitud de la Fiscalía de conceder la custodia a Rivas, quien en los últimos años ha librado una batalla legal contra su expareja, condenado en España en 2009 por violencia de género. No obstante la defensa no es firme y la defensa de la madre ya ha anunciado que interpondrá un recurso.

Comunicado de la defensa de Juana Rivas

Los abogados de Juan Rivas han emitido una nota de prensa en la que califican como "inexplicable" la resolución y han asegurado que existen razones de peso para impugnarla. Según expresan en el comunicado, Arcuri está procesado en Italia por maltrato a su hijo Daniel, lo que consideran incompatible con la convivencia. Además, argumentan que la decisión vulnera el principio de mantener a los hermanos juntos, ya que el hijo mayor de la pareja, Gabriel, de 16 años, decidió trasladarse a España tras denunciar malos tratos por parte de su padre.

Asimismo, sostienen que la medida incumple la normativa europea sobre violencia de género y doméstica, ya que no ha tenido en cuenta los episodios de violencia denunciados. Además, cuestionan que la resolución haya sido dictada por la Sala de lo Mercantil de la Corte de Apelación de Cagliari, en lugar de una especializada en derecho de familia. "La justicia española ha protegido a Daniel y él ha manifestado ante un tribunal que siente terror de volver con su padre", señalan los abogados, insistiendo en que el menor debe permanecer en España hasta que se resuelva el recurso.

Sobreseída la denuncia por violencia vicaria en España

De forma paralela, en España, el Juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 de Granada ha archivado la denuncia de Rivas contra Arcuri por violencia vicaria. Juana Rivas interpuso la denuncia en enero con el objetivo de trasladar a España el conflicto judicial que ya se encuentra en proceso en Italia. Su intención era impedir que su hijo menor tuviera que regresar con su exmarido. En el escrito, Rivas acusaba a su expareja de haber utilizado a sus dos hijos para causarle daño durante los últimos ocho años.

El juez ha determinado que no existen hechos delictivos distintos de los que ya se están juzgando en otros tribunales. Según el auto, la denuncia se basa en un relato general de más de ocho años de violencia vicaria, pero no presenta hechos concretos que no estén ya en tramitación en Italia y España. Además, se indica que cualquier posible delito debe ser tratado en los procedimientos judiciales ya abiertos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com