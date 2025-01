Juana Rivas afirma que su hijo menor teme por su vida y pide a la justicia italiana que se quede con ella en España

Juana Rivas y su equipo legal han presentado este jueves un escrito dirigido a la Corte de Apelación de Cagliari, en Italia, solicitando que su hijo Daniel, de 10 años, permanezca en España con ella y su hermano mayor Gabriel, debido a una "situación de grave riesgo".

En un comunicado emitido por su abogado, Carlos Aránguez, el menor afirma sentirse coaccionado y amenazado por su padre, Francesco Arcuri, obligándole a mentir sobre los malos tratos que sufre y que declare en su favor en el procedimiento judicial en Italia que debe decidir sobre su custodia. También se pone de manifiesto que el niño estaría en una situación "de grave riesgo" y anuncia que "se ha cursado una denuncia ante la jurisdicción penal italiana".

Según el letrado, Daniel asegura tener "un miedo terrible" a su progenitor y teme por su vida si se ve obligado a regresar a Italia y que el niño ha pedido "ayuda para poder quedarse a vivir en España con su madre y hermano", después de que su padre haya sido procesado en Italia por un delito de maltrato habitual, tanto físico como psicológico, en familia el pasado 13 de noviembre. Cuando la Fiscalía de Cagliari, responsable de la instrucción de las actuaciones contra Arcuri, finalizó la investigación "presentó formalmente un escrito de procesamiento contra él por maltratar a Gabriel y Daniel Arcuri Rivas".

Además, los abogados de Juana Rivas hacen hincapié en la última denuncia presentada en España tras la llegada del menor al país, en la que acusan a Francesco Arcuri de coacción a su hijo menor, amenazas y violencia de género.

En el escrito también se detallan episodios recientes de acoso y amenazas por parte del progenitor hacia Rivas durante las navidades, incluyendo más de 40 llamadas telefónicas en una semana y varios mensajes intimidatorios. "Muchas veces pienso que voy a morir. Mi padre me pega, me grita, me dice palabrotas", declara el joven en el escrito. Ante estos hechos, el Ministerio del Interior español ha activado el sistema VioGén, calificando el caso con un "nivel de riesgo alto" y etiquetándolo "de relevancia especial".

Juana Rivas fue condenada en 2018 a dos años y seis meses de prisión por no haber devuelto a los niños a su exmarido, pero en noviembre de 2021 fue indultada del delito de sustracción de menores. Desde entonces, no habían trascendido demasiadas noticias sobre el caso, hasta principios del mes de diciembre, cuando el hijo mayor que ya tiene 18 años, publicó un video en el que pedía ayuda para su hermano. Según el joven, el niño de 10 años está siendo expuesto a situaciones de abuso por parte de su padre y que se encuentra en constante vulnerabilidad, viviendo bajo el mismo techo que el hombre al que ellos acusan de haberles maltratado durante años.

A pesar de esto, Juana Rivas sostiene que acatará cualquier resolución judicial, tanto en Italia como en España, pero confía en que esta decisión permita que su hijo permanezca con ella y su hermano, alejándose de un entorno que describe como "profundamente dañino".