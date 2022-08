El Gobierno de España aprobó este pasado lunes un paquete de medidas destinadas a conseguir un mayor ahorro energético. Entre ellas, se encontraba apagar los escaparates cuando no se estén usando, limitar la calefacción a una temperatura de 19º C y la limitación del aire acondicionado a una temperatura de 27º C. Además, se recomienda también cerrar las puertas cuando se esté usando el aire acondicionado o la calefacción para que haga más efecto.

En el caso de la limitación del aire acondicionado a 27º C, y si se cumplen las condiciones de mantener las puertas y las ventanas cerradas mientras está puesto, se puede obtener un gran beneficio por doble parte. El primero, porque se consigue estabilizar la temperatura dentro de nuestra casa, y se logra evadir el sofocante calor que lleva sacudiendo a toda España desde finales de junio, y que lo ha hecho más intensamente durante todo el mes de julio.

Pero, además, hay un beneficio añadido, y es que podemos ahorrarnos un coste considerable en una factura si mantenemos al aire acondicionado limitado a la temperatura de 27º C. Concretamente, podemos a llegar a ahorrarnos un 40 % del coste total que tendríamos si lo bajásemos hasta los 23º C. Cada grado extra que bajamos supone un 10 % más de coste, por lo que incrementarlo ligeramente hasta una temperatura media también puede ser beneficioso para nuestro bolsillo.

Se pueden ahorrar hasta 300 euros al año

Aproximadamente una hora con la temperatura limitada a la cantidad recomendada nos puede llevar a ahorrar cerca de un 4 %. Si extrapolamos esa cifra a diez horas al día, y la mantenemos durante todo el mes, podemos llegar a ahorrar un 40 % en la factura energética, lo que se traduce en una cifra cercana a entre los 27 y 30 euros al mes. Hay que tener en cuenta que eso sucede tanto con el aire acondicionado en verano como con la calefacción en otoño.

Si mantenemos esa tendencia durante los doce meses al año y subir o bajar un grado, la reducción puede ser más que considerable. Teniendo en cuenta que podemos ahorrarnos cerca de 30 euros al mes, aplicarlo durante todo el año puede llegar a suponernos un ahorro de entre 300 y 360 euros, siempre que lo mantengamos con cuatro grados de diferencia, como se ha señalado en el ejemplo expuesto. Si incrementamos la diferencia, el ahorro seguirá siendo mayor.