León da el último adiós a los seis mineros fallecidos

El obispo de León preside el funeral que se celebrará en el polideportivo de Santa Lucía de Gordón por las seis víctimas, aunque el municipio de Pola de Lena (Asturias) acogerá un funeral de cuerpo presente por el minero asturiano José Luis Arias Gutiérrez.

Los resultados preliminares de las autopsias confirman que los seis mineros fallecieron asfixiados. El grisú eliminó el oxígeno de la galería sin darles tiempo a reaccionar.

Mientras, en el Hospital de León, están ingresados cinco mineros, uno de ellos en la UCI con pronóstico grave, sedado y con ventilación mecánica, mientras que los otros cuatro, "si todo va bien", podrían ser dados de alta en los próximos tres días, ha explicado hoy el gerente del centro hospitalario, Juan Luis Burón, que ha detallado el parte de los heridos.

Todos sufren síntomas de intoxicación por gas metano, a cuatro de ellos no les quedará secuela física alguna, según el gerente, que no ha aventurado nada sobre el herido más grave, salvo que los profesionales "están esperanzados de que tenga una evolución favorable".

De momento no se ha podido entrar en la mina, ya que "el gas continúa saliendo" y no se podrá acceder, en tanto, "la atmósfera esté limpia", según el secretario del Comité de Empresa de Hullera Vasco Leonesa, José Antonio Colinas. A expensas del resultado del análisis que realicen los expertos, la Hullera Vasco Leonesa, a la que pertenece el Pozo Emilio, "no suele escatimar en seguridad", según ha dicho.

Muchos de los fallecidos estaban a punto de prejubilarse

Manuel Moure es uno de los fallecidos. Era hijo y nieto de minero y desde pequeño conocía la crudeza de la profesión. Aún no había cumplido los 40 años y tenía toda una vida por delante.

Pilar es otra de las víctimas del fatal suceso. Ha perdido a Orlando en la mina, con el que iba a casarse. Él llevaba doce años bajando a la mina y le quedaban dos para prejubilarse. Seis familias destrozadas, seis mineros que dejan hijos y amigos. El marido de Pilar los conocía, él se jugó la vida, ha pasado el trance de encontrarse con los cadáveres de sus compañeros.



Toda la comarca llora como Mari Cruz. Su hijo ayer también estaba en la mina y tuvo la fortuna de salvar la vida.Cuatro de los heridos ya han pasado a planta y otro continúa en la UCI, su pronóstico es grave pero los médicos son optimistas.Hoy en León ha sido un día de pésames y llanto.