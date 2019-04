Las imágenes en exclusiva del intento de secuestro a la joven de Boiro que acabó con la detención de 'El Chicle'

Las cámaras de seguridad captaron la imagen del Alfa Romeo de 'El Chicle' momentos antes de intentar secuestrar a la joven de Boiro, que supuso su última cacería y la que precipitó su detención. En la calle O Cruceiro, en pleno centro de Boiro, a tan solo unos minutos de su casa en Taragoña, una cámara de videovigilancia de un pazo de gran extensión captó la imagen de 'El Chicle' pasando por delante de la cámara en el interior de su coche y aparcando frente al lateral del pazo justo en la esquina de la confluencia por la que 11 minutos después bajaba su futura víctima, una calle transitada por vehículos, pero por poca gente.

A las 22:33 de la noche, 'El Chicle' estaba merodeando buscando una nueva víctima y volvió a pasar por delante de la cámara. Intentó aparcar pero, como no lo consiguió, volvió al lugar anterior en el lateral del pazo junto a una antigua peluquería, lugar en el que agredió a la joven. Dos minutos después, la víctima bajaba de esta calle y comenzaba a caminar por la acera, según se ve en las imágenes.

Al igual que Diana Quer, la joven era delgada y tenía una larga melena morena. La víctima, en su declaración, describió lo ocurrido: "Pude ver a un hombre apoyado en un coche gris, creo que era un Alfa Romeo. Al pasar por su lado el hombre me dijo que le diera el móvil y, como me negué, me agarró del cuello por detrás. Le dije que si quería le daba todo el dinero que llevaba, pero al negarme a darle el móvil el hombre me amenazó con clavarme el puñal si no me metía en el coche y le daba el teléfono". Los testigos que presenciaron la escena corroboran su versión: "Cuando llegamos lo vimos intentándola meter en el maletero"

Son solo 12 minutos los que transcurren entre el intento de secuestro y la llegada de la Guardia Civil, momentos clave para que el asesino de Diana Quer sea detenido