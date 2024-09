Los ladrones no dan tregua a dos iglesias de dos comarcas de Burgos

Una serie de robos está afectando a iglesias y ermitas en las comarcas de Arlanza y Tierra de Lara, en Burgos. Los ladrones se llevan objetos fáciles de sustraer, como jarrones, sagrarios o copas. "Si tasamos el valor de lo robado es poco, lo peor es restaurar los destrozos: las ventanas y las puertas", asegura Ángel Gutiérrez, párroco de la ermita de Cabezón de la Sierra.

Hasta la fecha, ya son unas 15 iglesias y ermitas las afectadas en un periodo de solo 15 días. Los ladrones cometen alrededor de siete robos por semana, todos con el mismo modus operandi: fuerzan y destrozan puertas y ventanas para poder entrar.

En Castrovido, por ejemplo, rompieron una ventana y se llevaron un jarrón plateado. La vecina encargada del cuidado de la parroquia, Clara, explicó que no saben si el jarrón era de plata o simplemente plateado. Aunque el valor del jarrón no ha sido determinado, las reparaciones de la ventana costarán alrededor de 1.000 euros. "He pasado dos noches sin dormir por el miedo que sentía", comenta Clara.

Incluso en la capilla parroquial de Salas de los Infantes, a plena luz del día, los ladrones lograron llevarse varios objetos. "Se llevaron algún copón, el sagrario y un candelabro", relata el párroco Gutiérrez. Asimismo, los ladrones entraron en la Ermita de Nuestra Señora de las Mamblas, dejando también importantes destrozos.

Sin embargo, en la ermita de Cabezón de la Sierra no lograron acceder gracias a los hierros que refuerzan la puerta principal. A pesar de no llevarse nada, consiguieron romper por completo una entrada lateral.

Esta oleada de robos ha generado una gran preocupación entre los vecinos, que temen que los asaltos continúen e, incluso, que los ladrones empiecen a entrar en las viviendas. "Sí, da miedo, mucho miedo", comenta una vecina, reflejando el temor colectivo que se respira en la zona.

La Guardia Civil está a cargo de las investigaciones para identificar a los responsables de los robos. Por el momento, se mantienen las pesquisas en secreto para no alertar a los delincuentes mientras se sigue trabajando para esclarecer los hechos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com