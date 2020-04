La reportera de Antena 3 Noticias que alegró la vida con su directo a su abuela confinada por el coronavirus

Almudena Talón es reportera de Antena 3 Noticias en Valencia. Su trabajo diario incluye conexiones en directo con las distintas ediciones de los informativos. Lo que hasta ahora era normal, algo que formaba parte de su vida profesional, ahora ha cambiado -como casi todo- con el coronavirus.

Cuando un directo en televisión se convierte en un "abrazo virtual"

Este jueves hacía una confesión a través de Twitter: "de todas las cosas que hace una periodista de televisión, salir en pantalla nunca ha sido mi favorita. Hasta hoy. He llamado a mi abuela" así arranca el hilo en el que cuenta por qué un directo se ha convertido en mucho más.

Narra entonces que su abuela "tiene 91 años y pasa sola la cuarentena (asistida por mi madre, que le hace la compra y revisa que sigue bien). El caso: la he llamado" y "le he dicho que pusiera las noticias a las 15h, que iba a salir. Y me ha dicho que menos mal que estos días salgo mucho, que hace tanto que no me ve... y las dos nos hemos emocionado. Hemos disimulado, pero ni yo puedo engañar a mi abuela, ni ella a mí"

Y termina Almudena "nunca me he alegrado tanto de hacer un directo como hoy. Sabiendo que ella estaba al otro lado. Maldita cuarentena, qué ganas de abrazarla".

Tres días antes del decreto de confinamiento su nieta Almudena Talón fue a visitarla, está muy unida a ella pero dadas las circunstancias y su trabajo como reportera ni se plantea acercarse a su casa para ayudarla. Lo hace su madre.

Almudena Talón | Antena 3 Noticias

Doña María Llopis Blay tiene 91 años y una vitalidad envidiable. Nació en La Pobla de Vallbona, en Valencia, tiene dos hijas, diez nietos y doce bisnietos. Ha sido toda su vida una trabajadora incansable.

Tuvo una infancia muy corta: a los 12 años ya estaba trabajando en el servicio doméstico en Valencia. Luego se casó con José Alamar, el lechero más apuesto del centro de Valencia (así lo describe su nieta emocionada) y se dedicó a cuidar a su familia y a labores agrícolas.

Es una excelente cocinera, y una vez jubilada se ha dedicado a aprender en la escuela de adultos todo lo que no pudo aprender de niña porque estalló la guerra civil. Hoy en día su mayor alegría se la dan sus bisnietos.

Un ejemplo para todos en tiempos de confinamiento y de batalla contra el COVID-19, el enemigo de toda la sociedad que se ceba con los más frágiles. Por ellos #QuédateEnCasa, se lo merecen.