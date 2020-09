La Policía Local controla a los positivos en coronavirus para que cumplan la cuarentena y no salgan de casa

Ayuntamientos y gobiernos autonómicos están llegando a acuerdos de colaboración y empiezan a ordenar a las policías locales que controlen el cumplimiento de la cuarentena de los positivos por coronavirus. Para ello cuentan con la información de las autoridades sanitarias y se personan en los domicilios de las personas que deberían estar confinadas para evitar la expansión del virus.

Salamanca: 1 de cada 4 no cumple

Por poner un ejemplo, en Salamanca, la policía local está controlando de forma aleatoria que algunos de los salmantinos que han dado positivo permanezcan en sus domicilios. Cuando acudieron a localizarlos, se encontraron con que 1 de cada 4 había salido de casa sin causa justificada.

La persona que debe permanecer en cuarentena debe identificares con su DNI ante los agentes que llaman a su timbre. De momento, ya han hecho 351 controles de viviendas, pero 81 de los confinados no estaban en sus casas, casi una cuarta parte. Se exponen, todos ellos, a una multa económica: "Se va a abrir inmediatamente el expediente sancionador correspondiente y pediremos el confinamiento judicial" ha anunciado Francisco Igea, vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León.

Zaragoza, Baleares, Zamora o Murcia ya realizan estos controles domiciliarios. Castilla-La Mancha va a empezar a hacerlo. Y en Madrid, el consejero de Justicia, Enrique López, propone incluir en el Código Penal como delito saltarse un confinamiento: "Sacrificarnos 15 días nos puede garantizar un éxito ante el virus" ha asegurado animando también, a cumplir con las restricciones establecidas, hasta el momento, a 37 áreas sanitaria de Madrid.

No siempre es la policía la que realiza estas tareas de vigilancia. En muchas ocasiones son los propios ciudadanos los que colaboran en señalar a quien debía estar confinado en casa y no lo hace. Ocurrió hace un par de semanas en San Sebastián cuando sus propios compañeros denunciaron a una surfista por no quedarse en casa tras dar positivo en Covid.