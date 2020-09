La surfista detenida por saltarse el confinamiento amenaza al joven que la grabó: "Puto feo, te vas a enterar"

Este lunes detuvieron a una joven que había dado positivo en coronavirus y estaba surfeando en la playa de La Zurriola, en San Sebastián. Javier, uno de los testigos, grabó la secuencia en la que la Ertzaintza la detenía mientras ella intentaba huir. "La acaban de engrilletar y se va detenida, la del coronavirus que se negaba a salirse del agua", dice Javier en el vídeo.

La joven ha amenazado a Javier a través de las redes sociales, "puto feo, te vas a enterar, todos me conocen". Por su parte, en una entrevista en Espejo Público Javier manifiesta que está preocupado porque estuvo a un metro de ella en el agua haciendo surf y también por las amenazas que ha recibido. Asimismo, indica que estaba al lado de ésta haciendo surf cuando apareció un socorrista y le dijo educadamente a la joven que saliera del agua porque había dado positivo en coronavirus.

Comenta que la joven se negó a salir del agua y "empezó a huir de donde estaba el socorrista". Al parecer, ésta también es socorrista de la playa de la Concha y por ello, el compañero supo que había dado positivo en coronavirus. Finalmente, el socorrista tuvo que llamar a la Ertzaintza y cuando consiguieron que saliera del agua, los agentes la redujeron y la esposaron en la misma playa, donde fue detenida por un delito de desobediencia grave a la autoridad.

"No solo he recibido las amenazas de esta persona, también he recibido mensajes criticándome e insultándome, diciéndome que estoy contribuyendo a hacer más grande la mentira del coronavirus", finaliza Javier.