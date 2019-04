La Fiscalía estudia qué medida tomar con los menores que supuestamente abusaron de un niño de 9 años en un colegio de Jaén

La Fiscalía estudia ahora qué hacer con los menores que participaron en la agresión a un niño de nueve años en un colegio de Cazorla.

Por sus edades no pueden ingresar en un centro de menores dado que son inimputables, por eso la Fiscalía de Menores trata de determinar cuál es el entorno familiar de los niños para dictar sentencia.

La Fiscalía podría determinar que durante la semana ingresen en un centro de menores y que el fin de semana salgan para estar con sus familias.

Los menores siguen expulsados del centro escolar donde cursaban sus estudios y mientras, en este pueblo de 1.400 habitantes no se habla de otra cosa. "Estamos consternados y preocupados", asegura el alcalde

La carta de expulsión entregada a una de las madres de un posible agresor explica que durante 29 días los niños acusados presuntamente de mentir, escupir, pegar y agredir sexualmente a otro compañero, no podrán asistir a clase pues es una falta grave de convivencia.

Pero, ¿qué pasará con ellos tras este tiempo? La Fiscalía y la Junta de Andalucía decidirán, pero mientras, el defensor del menor sugiere que ingresen en un programa de reeducación.

La víctima tampoco ha asistido al colegio desde el pasado lunes. "Pensamos que la víctima no tiene que cambiarse del colegio, no tiene que huir ni irse a otro pueblo", dicen desde el defensor del menor, pero en una localidad tan pequeña, si no se toman medidas, tanto la víctima como los posibles agresores quedarán marcados de por vida.