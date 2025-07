"Derecho a explorar la Luna

Derecho de no apropiación

Derecho de igualdad

Derecho a la libertad de expresión, pensamiento, religión, opinión y creencias

Derecho a la educación gratuita

Derecho a una vivienda

Derecho a jugar en la Luna"

Sí, estos son algunos de los artículos de la Constitución, pero no, no hablamos de la Carta Magna española sino de la Constitución Escolar Lunar. Una preciosa aventura hacia el espacio que ya hace un par de años iniciaron los alumnos del CEIP San Ignacio del Viar de la mano de su profesor Herminio Rodríguez Pozo.

Los más pequeños tiene 6 años y los mayores 12, pero todos ponen su granito de arena en este proyecto que les hace sentirse parte del futuro porque "cuando un niño sueña con las estrellas también aprende a construir el camino para alcanzarlas", y porque como defiende su profesor, el San Ignacio del Viar es un colegio pequeño en recursos, pero gigante en sueños y pasiones.

Fue hace casi tres años, coincidiendo con el lanzamiento del Artemis 1 cuando esta comunidad educativa puso en órbita su proyecto. La misión de la NASA emprendió un viaje no tripulado de ida y vuelta al entorno lunar y los alumnos de este colegio emprendieron una aventura que ni en sus mejores sueños podrían haber imaginado todos los momentos inolvidables que les ha hecho vivir.

"Se nos ocurrió que los niños tenían que participar de alguna manera en toda esta exploración espacial, en la vuelta del ser humano a la Luna, y, de una manera inocente les fuimos dando esa voz para diseñar cómo podía ser esa futura gobernanza de la Luna y del espacio visto desde los ojos de un niño", nos explica Herminio Rodríguez.

Las ideas se fueron transformando en derechos y deberes durante un "camino largo, muy fructífero y con muy buena acogida". Son los niños de hoy quienes van a enfrentar los desafíos interplanetarios del mañana, de ahí que darles voz y hacerles partícipes de estos momentos sea importante.

En su presentación se señala que uno de los objetivos es "aprender de los errores del pasado cometidos en la Tierra para así proteger la Luna de cualquier explotación irreflexiva". Y es que además de las competencias educativas que este proyecto trae consigo los pequeños adquieren un compromiso con el medio ambiente que sin duda se presenta como imprescindible en los tiempos que corren. "Son muy conscientes. Ellos no son ajenos a todo este cambio climático que estamos viviendo y son conscientes, sobre todo, de esos factores humanos que han hecho que la Tierra esté un poquito enfadada y es un poco tomar esa conciencia de no cometamos tanto en la Luna, como en Marte los mismos errores. Pretendemos hacer ciencia con este documento simbólico, que desarrollen una conciencia ultraterrestre, porque aparecen muchas imágenes, pero hay que desarrollar esa conciencia porque dentro de no mucho viajaremos a la Luna con cierta normalidad y hay que estar preparados y que no cometamos los mismos errores en toda esta explotación".

En nuestra conversación con Herminio este profesor transmite vocación, transmite compromiso y sobre todo mucho orgullo de un trabajo hecho en comunidad, porque en todo momento reitera que "la semilla" hay que ponerla en la escuela. "Cuando planteas un atrevimiento de este tipo, de ir a la NASA, a Houston , a Alemania o, el año que viene que estamos en ir al Cabo Cañaveral, evidentemente eso suena un poco a ciencia ficción, pero luego te das cuenta de que en la escuela hay que inculcarles que cuando tienes una comunidad fuerte, que se lo cree todo se va haciendo mucho más real".

Sus logros ya son extensos. Dos años atrás viajaron a Houston donde fueron recibidos por el ingeniero español de la NASA Eduardo García Llama a quien ya entregaron la Constitución Escolar Lunar. Este texto lo van actualizando poco a poco, el pasado mes de octubre recibieron la visita de la astronauta Sara García porque meses antes se pusieron manos a la obra para acuñar una moneda lunar con su rostro. También desde Alemania se interesaron por este proyecto, una expedición de 22 personas visitaron las instalaciones de la Agencia Espacial Europea para presentar, tanto en español como en inglés, su proyecto.

Herminio Rodríguez habla de "sueños quijotescos", y es que detrás de todos estos gestos de reconocimiento y admiración no puede olvidarse que hay un trabajo duro y un esfuerzo importante. "Estos viajes no son nada baratos", nos explica para a continuación aprovechar a lanzar un llamamiento. A las empresas, a las instituciones y a toda la sociedad en general para que quien quiera aportar su granito de arena lo haga ya que necesitan toda la ayuda posible.

El texto de los alumnos está vertebrado alrededor de 31 artículos. "Habla un poco de todo. De la no apropiación, de mantener la Luna en su espacio natural, crear una economía lunar sostenible, crear una moneda lunar. Acuñamos una moneda con la cara de Sara García y se la hicimos llegar y el 18 de octubre vino a recogerla. Habla de igualdad, de que en la próxima misión Artemis sea la mujer la primera que pise la Luna, aborda el tema de la educación, de la sanidad, del derecho a jugar en la Luna, se tienen que dar las condiciones para que los niños puedan jugar allí", repasa el docente.

El curso que viene con la nueva misión Artemis se plantea un poco como "el colofón" a este proyecto, pero antes todavía se esperan nuevos logros. Aspiran a ser seleccionados por la compañía aeroespacial PLD Space como promotora del cohete Miura 5 para que incluya en su lanzamiento un satélite de Hydra que retransmita fragmentos de la Constitución Escolar Lunar.

La del Espacio no ha sido la única iniciativa capitaneada por este profesor, en la época de la pandemia de la COVID-19, donde viajar era un sueño casi imposible puso en marcha otra aventura para su alumnado. Una bandera viajera que fuese por museos que tuvieran muestras egipcias, dado que se cumplían 100 años de la apertura de la tumba de Tutankamón. La idea que en un primer momento se cerraba a Egipto acabó extendiéndose hasta a 30 museos diferentes.

Y es que acercar la ciencia a la realidad, implicar al mundo en la divulgación ha de ser siembre un GPS al que seguir, por ello acabamos este reportaje con una cita de Albert Einstein: "Para que la ciencia, como el arte, pueda cumplir su misión plena y totalmente, sus logros deben entrar en la conciencia de la gente no solo superficialmente sino también con su significado interno. La ciencia debe ser comprendida en su esencia, no solo en sus resultados".

