El portavoz de la asociación Jusapol ha sido criticado en Twitter tras publicar un post agradeciendo el regalo que le habían hecho sus compañeros de la Policía Nacional y la Guardia Civil. La polémica se ha dado debido al vídeo que acompaña al tuit en el que se le escucha decir "Hostia que guapo, la cantidad de gente que voy a asesinar con esto. Que se preparen los mena que los voy a dejar en el suelo".

Se trata de Alejandro León, el portavoz de Jusapol, que cuando empezó a recibir críticas de diferentes usuarios de la red social intentó borrar el vídeo. Sin embargo quedó registrado y otro usuario lo subió con este post: "Se llama Alejandro León y es un policía nazi que campa a sus anchas en España. Ha borrado este vídeo para no ser denunciado diciendo con un arma blanca: "La cantidad de gente que voy a asesinar con esto"

El agente también intentó pedir disculpas con un nuevo tuit pero no pasó desapercibido y fue nuevamente criticado. Los tuiteros asegura que la disculpa es incluso peor que el vídeo que publicó ya que declara "aún no he matado a nadie".