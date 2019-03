Juzgan a un padre por enseñar a conducir a su hija de 20 años

Jenifer tiene 20 años y se ha examinado 4 veces del carnet de conducir. Asegura que se ha gastado mas de 2.000 euros y que ya no tenía más dinero para pagar las prácticas, por lo que su padre decidió darle clases por su cuenta.

"Yo pensaba que se podía hacer y se lo comenté a la policía", asegura el padre de la joven

Una patrulla les dio el alto en un control de alcoholemia en Tarragona y les imputaron un delito contra la seguridad vial.



Juan no sabía que estaba cometiendo un delito, "yo sólo quería ayudarle porque no tenía dinero. Yo pensaba que se podía hacer y se lo comenté a la policía y me dijo que en este país no", comenta el padre de la jóven. Aún así Juan y su hija han tenido un juicio rápido y han sido condenados a 32 días de trabajos sociales pra la comunidad.