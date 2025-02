La jueza de la dana asegura que "los daños materiales no se podían evitar, las muertes sí"

El pasado 29 de octubre gran parte de la provincia de Valencia vivió la peor gota fría del siglo. Las riadas ocasionadas por el temporal destrozaron hogares e infraestructuras, dejando a miles de personas sin casa y sin trabajo. La dana dejó un saldo de 224 muertes, y aún se buscan a tres personas. La jueza de la dana señala en un auto los fallos que pudieron haberse evitado.

De "notablemente tardío" y "errado en su contenido" califica la jueza de Primera Instancia e Instrucción de Catarroja (Valencia), el aviso que se envió a los móviles de los valencianos. El objetivo era que a las 20:11 horas ninguna persona se desplazase. Lamentablemente, en esos momentos la mayoría de las víctimas se encontraban en la calle o en el trabajo.

La jueza afirma que "los daños materiales no se podían evitar, pero las muertes sí", señalando que la investigación se centra en la "ausencia de avisos a la población, que no pudo tomar ninguna medida para protegerse" al no poder acceder los bomberos a los lugares donde las personas estaban atrapadas.

La alerta a la población se envió más tarde de lo que se debería, ya que Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior, estuvo esperando a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, de su reunión del Cecopi en el Centro de Coordinación de Emergencia., según ha publicado este miércoles 'La Vanguardia'.

Algunos denunciantes dicen que la inactividad de los bomberos fue una de las causas por las que fallecieron cientos de personas, pero el auto señala que "no se puede establecer una relación de causalidad": "el torrente de agua y barro que anegaba las calles, la altura a la que llegó el agua, hacía inviable que los vehículos de bomberos se introdujeran por las calles al objeto de salvar a la población que perecía ahogada".

Por lo que, tampoco era viable una actuación individual de los bomberos por las calles ya que el agua "arrastraba automóviles, furgonetas, que cochaban entre sí, contra las viviendas, flotaban y arrastraban en muchas ocasiones a conductores que no podían escapar de su interior".

La jueza señala que se debe resolver en el ámbito de la jurisdicción contenciosa, o en el político, la descoordinación o la tardanza de las ayudas del Gobierno que deben recibir las poblaciones afectadas para su reconstrucción, mientras que "es el nexo causal lo que ha determinar las pruebas a adoptar en un proceso".

Mazón sobre la alerta: "Me apetece responder, pero respeto la Justicia València"

En la 17º asamblea de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, los periodistas han preguntado a Mazón sobre los retrasos en el envío del SMS el día de la dana. Por su parte, el presidente de la Generalitat ha preferido esperar a la respuesta de la jueza, aunque le "apetecería mucho responder en estos momentos" y "respeta el proceso judicial en curso".

Los periodistas han preguntado que por qué no se envió antes y que si se hizo después de su llegada al Cecopi. Mazón insta a "esperar" lo que determina la jueza: "No como hacen otros, que hacen comentarios de todo tipo y condición. Pero insisto en que el president de la Generalitat respeta el proceso. Estoy convencido de que me entienden".

Las Cortes Valencianas votan la dimisión de Mazón

El próximo jueves, en Les Corts valencianas, se llevará a cabo la iniciativa del partido político Compromís de votar la dimisión de Carlos Mazón. El grupo parlamentario ha pedido que la votación se realice en voz alta o a mano alzada. Sin embargo, La Mesa tramitará la propuesta de Vox de que votos sean secretos y que no se conozca la identidad del diputado que ha emitido el voto.

