Una joven se traga un cepillo de dientes en Bizkaia intentando sacar una loncha de jamón

Una joven de 21 años ha sorprendido en redes sociales con una curiosa historia. Haizea se tragó su cepillo de dientes y tuvo que ser operada de urgencia en Galdakao, Bizkaia.

La joven no se estaba cepillando los dientes cuando ocurrieron los hechos, sino que se encontraba comiendo. En el vídeo explica que una loncha de jamón de pavo casi le cuesta la vida.

Haizea disfrutaba de su comida cuando una loncha quedó atascada en la garganta. Aunque estaba acompañada por su padre, decidió solucionar el problema ella sola con el cepillo de dientes. "Me estaba ahogando, no podía respirar. Al ver que el trozo no salía, cogí lo primero que pillé para tratar de sacarlo", explica en el vídeo.

De repente, la garganta succionó el cepillo de dientes debido a la profundidad a la que lo insertó. "Intenté sacarlo antes, pero no pude. Hizo 'glub' y adentro", dice.

Acudió a Urgencias

La joven ha explicado la sensación que sintió al tener el cepillo de dientes en el esófago, ya que no sentía dolor. También que al momento acudió a Urgencias.

"Llegué a la ventanilla, me dijeron 'qué te pasa' y yo 'me he tragado un cepillo de dientes'. Todos flipando, no se lo podían creer hasta que me hicieron las radiografías y ahí estaba", ha explicado.

Haizea explicó que la operación salió bien y que no sufrió "lesiones traumáticas", como rezaba el informe médico. Por la misma cavidad bucal le extirparon al intruso.

"No me molestaba, podía respirar, no sé cómo, estuve tres horas esperando. Me sedaron, estuve 40 minutos y me desperté con esto en el cabecero de la cama", dijo.

Los sanitarios utilizaron un "sobretubo para atrapar su cabeza con un asa de polipectomía". El cepillo de dientes medía "más de 20 centímetros de longitud", especifica el documento.

La historia ha provocado numerosas reacciones entre los usuarios. "Mi duda es, ¿cómo podías hablar y respirar?", se pregunta un usuario. "Y yo que no me puedo tragar una pastilla", dice otro. "Pero lo importante, ¿al final te sacaste el jamón?", se pregunta otro usuario.