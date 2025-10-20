Joseph Sánchez, el testigo que vivió desde dentro el robo del Louvre: "Como en una película"

Lo que prometía ser una jornada de turismo cultural en el Museo del Louvre, terminó en una escena de confusión, miedo y evacuación masiva. Joseph Sánchez, un turista de Puerto Rico, que acababa de entrar con su familia en la sala de La Gioconda, estaba grabando con su móvil cuando comenzaron a expulsar a los visitantes. Relató a través de sus redes sociales cómo pasó de contemplar obras de arte a correr por los pasillos, sin entender muy bien lo que estaba ocurriendo.

Este emblemático museo parisino, que recibe hasta 30.000 visitantes diarios, vivió este domingo momentos de auténtico caos después de que se activara el protocolo de evacuación debido a un supuesto robo.

Lo que debía ser un paseo, acabó en caos

Según cuenta en su video Joseph, la falta de información generó pánico e incertidumbre. "Yo pregunté si era fuego, y me dijeron que no. Teníamos que abandonar el museo", explica. Las órdenes se daban en francés e inglés, pero el mensaje era el mismo: desalojar.

El personal del museo ejecutó el protocolo con rapidez, pero sin aclarar el motivo. Esto hizo que muchos pensaran en lo peor: un posible atentado. Para él, y tras una carrera hasta la salida, el momento más angustiante llegó cuando los turistas trataron de salir por una de las puertas principales y se encontraron con las verjas cerradas. Estaban las salidas bloqueadas, cientos de personas atrapadas en las salas; y hasta una hora y media más tarde, no pudieron salir del museo. Mientras, veían como policía armada subía las escaleras.

Finalmente, las autoridades confirmaron que se trató de un supuesto robo, sin que trascendieran más detalles sobre los objetos sustraídos ni los responsables. Y se produjo una evacuación fue total, el museo cerró sus puertas por el resto del día. A los visitantes afectados, el Louvre les ofreció el reembolso del importe de las entradas como compensación.

Sin embargo, para muchos, el verdadero impacto fue emocional. La investigación sigue abierta, mientras el Louvre recupera poco a poco la normalidad tras una jornada que demostró que, incluso en los templos del arte, el caos puede irrumpir sin previo aviso.

