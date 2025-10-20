Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Encuentran el cadáver de un hombre en un contenedor de residuos de Castellón

La Policía Nacional investiga la aparición del cuerpo de un varón adulto en la Ronda Mijares. El hallazgo se produjo de madrugada, cuando el contenedor ya estaba dentro del camión de recogida. Se esperan las conclusiones del forense.

Imagen de un furgón de la Policía Nacional EFE

Celia de Santiago
Actualizado:
Publicado:

Un varón mayor de edad fue encontrado sin vida en la madrugada del domingo dentro de un contenedor de residuos en Castellón. Según informaron fuentes de la Policía Nacional, el suceso ocurrió alrededor de las 5.00 horas en la Ronda Mijares, una de las vías principales de la ciudad.

El descubrimiento se produjo durante el servicio ordinario de recogida. Los operarios detectaron la presencia del cuerpo cuando el contenedor ya había sido elevado y se encontraba en el interior del camión. Tras el aviso, se activó el protocolo correspondiente y se dio parte a los servicios de emergencia y a los equipos policiales, que acordonaron la zona para garantizar la preservación de los indicios.

La Policía Nacional mantiene la investigación abierta para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Fuentes policiales señalan que los agentes trabajan con los indicios recogidos in situ, además de la toma de declaraciones a testigos, y quedan pendientes los resultados del informe forense, que deberá determinar tanto la causa de la muerte como otros extremos relevantes para la investigación. Por el momento, no han trascendido más detalles.

Qué se sabe y qué falta por confirmar

Con la información disponible, las autoridades circunscriben el suceso a la franja horaria, madrugada del domingo, y al punto exacto donde se localizó el contenedor, en la Ronda Mijares. El cuerpo corresponde a un hombre mayor de edad. Resta por conocer el dictamen del forense y el análisis de los indicios, que serán determinantes para reconstruir lo ocurrido y encuadrar el caso.

A la espera del informe médico-legal y de la ampliación de testimonios, la investigación continuará centrada en el entorno del hallazgo y en las horas previas al descubrimiento. La Policía Nacional no ha ofrecido de momento más información, a la espera de avances contrastados.

