Jimmy Gracey, el joven desaparecido en Barcelona, murió ahogado al caer accidentalmente al mar, según la autopsia preliminar

El jueves hallaron el cuerpo sin vida del estudiante norteamericano James Gracey a cuatro metros de profundidad en el mar, en la zona de la playa de Somorrostro y del Port Olimic. La búsqueda terminó tras dos días donde las unidades marítimas y subacuáticas de los Mossos d'Esquadra, habían desplegado un amplio dispositivo para encontrar al joven.

Ahora, un día después, la investigación de de la Policía de la Generalitat, liderada por la Unidad de Investigación de la comisaría de los Mossos del Eixample, ha concluido en que el joven ha muerto de forma accidental al caer al mar. Y, aunque todavía quedan los resultados definitivos de la autopsia, parece indicar que ha muerto ahogado, ya que la primera inspección ocular del cadáver descartan indicios de criminalidad en su muerte.

Las conclusiones de la autoridad catalana surgen por los testimonios y visionado de las cámaras de seguridad de la zona. Según adelanta 'El País' una de ellas habría grabado el momento en el que cayó al mar.

Por su parte, se ha hecho cargo del caso la plaza 29 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona, en funciones de guardia, abriendo diligencias por la muerte de Jimmy. Se encuentran a la espera de analizar el resultado preliminar de la autopsia y el atestado policial.

Una vez finalice el examen, el cuerpo será entregado a su familia para ser repatriado y oficiar su funeral en Estados Unidos. En redes sociales, los familiares del joven han definido a Jimmy como un "hijo y hermano amable, responsable y devoto".

Visitaba a unos amigos

Era estudiante de la universidad de Alaba y de un municipio cercano a Chicago. Se encontraba en la Barcelona para pasar sus vacaciones de primavera y visitar a unos amigos que viven en la ciudad porque se encuentra en un intercambio de estudios.

Sin embargo, al no regresar el martes al alojamiento de alquiler situado en la Ronda de Sant Pere, en el distrito de Eixample de Barcelona, denunciaron su desaparición. Sus amigos lo vieron por última vez a las tres de la madrugada, antes de que se separase del grupo. El estudiante visitó un restaurante y frecuentó el club nocturno Shoko ubicado frente al mar. Además, cerca de la playa donde hallaron el cadáver, los Mossos d'Esquadra encontraron su cartera.

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