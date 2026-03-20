Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Investigación

Jimmy Gracey, el joven desaparecido en Barcelona, murió ahogado al caer accidentalmente al mar, según la autopsia preliminar

La plaza 29 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona se ha hecho cargo del caso y ha abierto diligencias.

Los Mossos d'Esquadra han localizado este jueves en el mar el cuerpo sin vida del estudiante estadounidense

Los Mossos d'Esquadra han localizado este jueves en el mar el cuerpo sin vida del estudiante estadounidenseEFE

Publicidad

El jueves hallaron el cuerpo sin vida del estudiante norteamericano James Gracey a cuatro metros de profundidad en el mar, en la zona de la playa de Somorrostro y del Port Olimic. La búsqueda terminó tras dos días donde las unidades marítimas y subacuáticas de los Mossos d'Esquadra, habían desplegado un amplio dispositivo para encontrar al joven.

Ahora, un día después, la investigación de de la Policía de la Generalitat, liderada por la Unidad de Investigación de la comisaría de los Mossos del Eixample, ha concluido en que el joven ha muerto de forma accidental al caer al mar. Y, aunque todavía quedan los resultados definitivos de la autopsia, parece indicar que ha muerto ahogado, ya que la primera inspección ocular del cadáver descartan indicios de criminalidad en su muerte.

Las conclusiones de la autoridad catalana surgen por los testimonios y visionado de las cámaras de seguridad de la zona. Según adelanta 'El País' una de ellas habría grabado el momento en el que cayó al mar.

Por su parte, se ha hecho cargo del caso la plaza 29 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona, en funciones de guardia, abriendo diligencias por la muerte de Jimmy. Se encuentran a la espera de analizar el resultado preliminar de la autopsia y el atestado policial.

Una vez finalice el examen, el cuerpo será entregado a su familia para ser repatriado y oficiar su funeral en Estados Unidos. En redes sociales, los familiares del joven han definido a Jimmy como un "hijo y hermano amable, responsable y devoto".

Visitaba a unos amigos

Era estudiante de la universidad de Alaba y de un municipio cercano a Chicago. Se encontraba en la Barcelona para pasar sus vacaciones de primavera y visitar a unos amigos que viven en la ciudad porque se encuentra en un intercambio de estudios.

Sin embargo, al no regresar el martes al alojamiento de alquiler situado en la Ronda de Sant Pere, en el distrito de Eixample de Barcelona, denunciaron su desaparición. Sus amigos lo vieron por última vez a las tres de la madrugada, antes de que se separase del grupo. El estudiante visitó un restaurante y frecuentó el club nocturno Shoko ubicado frente al mar. Además, cerca de la playa donde hallaron el cadáver, los Mossos d'Esquadra encontraron su cartera.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Noticias de hoy, viernes 20 de marzo de 2026

Noticias de hoy, 14 de marzo de 2026

Publicidad

Sociedad

Petardo

Un niño pierde parte de los cuatro dedos de su mano al coger un petardo del suelo sin explotar en las Fallas

Los Mossos d'Esquadra han localizado este jueves en el mar el cuerpo sin vida del estudiante estadounidense

Jimmy Gracey, el joven desaparecido en Barcelona, murió ahogado al caer accidentalmente al mar, según la autopsia preliminar

Pelea multitudinaria en Barcelona

VIDEO: Pelea multitudinaria a la salida de una discoteca con una espada y una pistola en Barcelona

Un joven sosteniendo un Ipad
Redes sociales

Un iPad perdido en un AVE recorre España y vuelve a su dueño gracias a las redes sociales

Imagen de la zona del accidente ferroviario en Adamuz
Adamuz

El juzgado encuentra 42 metros de vía que había sido retirada en Adamuz y que Adif no había informado

Los médicos cierran su segunda huelga en dos meses y exigen volver a negociar con Sanidad
Huelga por la sanidad y educación

Los médicos redoblan la presión: cierran su segunda huelga en dos meses y exigen volver a negociar con Sanidad

Los médicos de toda España concluyen este viernes una nueva semana de huelga marcada por la tensión con el Ministerio de Sanidad y por cifras de seguimiento muy dispares.

Caso Francisca Cadenas
Francisca Cadenas

La confesión de los asesinos de Francisca Cadenas sobre el momento de su muerte: "Yo creo que sí, casi seguro"

Julián y Manuel González declaran ante el juez sobre el asesinato de su vecina Francisca Cadenas, que fue encontrada nueve años después de su desaparición.

Muere el hombre que fue tiroteado y abandonado a las puertas del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla

Muere el hombre tiroteado y abandonado junto a un hospital en Sevilla

Ocho policías heridos, tres coches patrulla dañados y cinco detenidos en una brutal persecución policial en Madrid

Ocho policías heridos, tres coches patrulla dañados y cinco detenidos en una brutal persecución policial en Madrid

La Fiscalía Europea investiga presunto fraude de fondos destinados al mantenimiento de la vía en Adamuz

La Fiscalía Europea investiga un posible fraude de fondos en mantenimiento del AVE en su tramo por Adamuz

Publicidad