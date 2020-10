Isabel Díaz Ayuso, sobre la posibilidad de que Madrid quede abierta si el Gobierno no cede a confinar por días: "No quedará otra"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hablado sobre la reunión llevada a cabo este miércoles entre esta comunidad, Castilla-La Mancha y Castilla y León donde señala que "nosotros no somos partidarios de cerrar así, pero si la posibilidad de cerrar el puente. No tenemos un informe de que cerrar un confinamiento perimetral funcione".

Ayuso señala que ella "tenía que pelear hasta el final" para conseguir un cierre perimetral por días, mientras que Castilla-La Mancha y Castilla y León harán un confinamiento perimetral hasta el 9 de noviembre. "La reunión se produjo entre presidentes que tenemos muy buena relación para conocer la postura de cada una de las tres comunidades y buscar un consenso para cada uno de los puentes. Nosotros no somos partidarios de cerrar y estoy buscando una alternativa para que sea por el mínimo tiempo posible, he escrito a Pedro Sánchez para que nos dé la potestad de cerrar menos días. No tenemos ni un solo informe que diga que cerrar funciona. Ellos dos sí llegaron a un consenso y yo les dije que quería buscar la fórmula para cerrar durante este puente y lo dejé en abierto. Yo no les quiero comprometer a ellos. Necesito pelear hasta el final. Creo que es mejor hacerlo por días. No me gustan las medidas de brocha gorda", ha dicho Ayuso en una entrevista en COPE.

La presidenta envió este miércoles una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedir esta opción de confinamientos por días, con la intención de confinar la comunidad en el puente de Todos los Santos de este 1 de noviembre. En Madrid "no estamos confiados, pero no hemos parado de tomar medidas".

Sobre la posibilidad de permitir reunirse de 12 de la noche a seis de la mañana durante el toque de queda, Ayuso señala que se está viendo la posibilidad, aunque no lo confirma.

Ayuso ha querido recordar que aunque Madrid no está cerrado pide responsabilidad a los ciudadanos y que solo salgan lo justo. "Con Madrid abierta o cerrada la recomendación es que los ciudadanos salgan lo justo, que eviten zonas aglomeradas y evitar reuniones privadas. La comunidad sigue abierta, aunque no recomiendo la movilidad", dice Ayuso.

"Nosotros no estamos para nada confinados, aunque los datos sean buenos en Madrid siempre hay que bajarlos. Las zonas, no solo en Madrid, que más se han relajado son los que más han sufrido la segunda ola por el coronavirus. Tú sabes que si estás contagiada debes confinarte. Somos la comunidad que más pruebas ha realizado, Cataluña por un poco más, pero tiene dos millones más de habitantes", señala Ayuso.

Sobre si habrá posibilidad de ir a ver a la familia en Navidad, Ayuso señala que "nada me gustaría más", pero que para ello habrá que esforzarse y que no pase cómo en lugares como Francia, confinado perimetralmente ante el coronavirus.

Los epidemiólogos señalan que el virus ha llegado para quedarse y también dicen que no puede cerrarse cada dos por tres, por ejemplo, en Alemania van a tomar medidas para paliar el coronavirus, sobre si va a pedir que el Gobierno copie a Alemania "yo sobre todo lo que veo es la envidia. En estos dos países los Gobiernos se han puesto de acuerdo con las comunidades". "Si cerramos tiene que ir seguido de ayudas. Primero va la salud y la vida, pero luego va la economía", matiza Ayuso.

También se le ha recordado que en los presupuestos del Gobierno se contempla un 66% más en la inversión a Cataluña que en la Comunidad de Madrid, ante esto Ayuso dice que "no es nada nuevo y es injusto para Madrid".