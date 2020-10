Sanidad estaría de acuerdo en permitir un cierre perimetral por días festivos en Madrid para frenar el coronavirus

Según confirman a Antena 3 Noticias fuentes de la Comunidad de Madrid, anoche se produjo una llamada telefónica entre el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el consejero de Sanidad de la región, Enrique Ruiz Escudero, en la que a Illa le habría parecido bien la medida de cerrar la Comunidad sólo los festivos.

El ministro consideraría que se puede hacer y aplicar esa medida. Sin embargo, ello se tendría que hacer a través de la ley orgánica del 86, por lo que tiene que pasar por un juez que podría no admitirlo.

Reunión entre Madrid y las dos Castillas

Fuentes presentes en la reunión entre Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha indican que Ayuso asumía cerrar la Comunidad un mínimo de 7 días, aunque también indicó que le pediría al Gobierno que le permitiese cerrar por días.

Ayuso, partidaria de sólo cerrar los puentes y festivos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que no poseen un informe en el que se diga que "un confinamiento perimetral funcione".

"Nosotros no somos partidarios de cerrar y estoy buscando una alternativa para que sea por el mínimo tiempo posible, he mandado una carta a Pedro Sánchez para que nos dé la potestad de cerrar menos días. No tenemos ni un solo informe que diga que cerrar funciona", indicaba la presidenta.