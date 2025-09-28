Muere un hombre al saltar de una furgoneta en marcha en Maçanet de la Selva, Girona

Un hombre que estaba conduciendo una furgoneta ha muerto de madrugada en Maçanet de la Selva, en Girona, al saltar del vehículo en marcha. Cuando ha saltado del vehículo en marcha, la furgoneta ha volcado y le ha caído encima causándole la muerte. Supuestamente, el hombre ha saltado cuando estaba intentado huir de la Policía.

Tal y como ha informado el Servicio Catalán de Tráfico, los servicios de emergencia han recibido a las 5:13 horas de este domingo el aviso del accidente que ha ocurrido en el punto kilométrico 690 de la N-II, a su paso por Maçanet de la Selva.

En las tareas de rescate de este accidente han participado varias patrullas de los Mossos d' Esquadra, dos dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y diversas unidades terrestres del Sistema de Emergencias Médicas.

Por el momento, los Mossos siguen a la espera para poder identificar al hombre. Sin embargo, los Mossos sospechan que el fallecido es un telonero, es decir, especialistas en robos a camiones en autopistas.

111 personas han muerto en las carreteras catalanas en lo que va de año

Con esta víctima, ya son 111 las personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas en lo que va de año, tal y como se recoge en los datos provisionales. Por causas que aún continúan investigándose, el accidente ha ocurrido cuando el conductor de la furgoneta ha reducido la marcha y ha saltado del vehículo.

En Cataluña, ese Servicio de Información y Atención a las Víctimas de Tráfico está a disposición de familiares y afectados por siniestros viarios los 365 días del año a través del teléfono gratuito 900 100 268.

