Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Girona

Muere un hombre al saltar de una furgoneta en marcha en Maçanet de la Selva, Girona

Al parecer, el hombre estaba huyendo de la Policía en el momento del accidente.

Un veh&iacute;culo de los Mossos d'Esquadra.

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra. Europa Press

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

Un hombre que estaba conduciendo una furgoneta ha muerto de madrugada en Maçanet de la Selva, en Girona, al saltar del vehículo en marcha. Cuando ha saltado del vehículo en marcha, la furgoneta ha volcado y le ha caído encima causándole la muerte. Supuestamente, el hombre ha saltado cuando estaba intentado huir de la Policía.

Tal y como ha informado el Servicio Catalán de Tráfico, los servicios de emergencia han recibido a las 5:13 horas de este domingo el aviso del accidente que ha ocurrido en el punto kilométrico 690 de la N-II, a su paso por Maçanet de la Selva.

En las tareas de rescate de este accidente han participado varias patrullas de los Mossos d' Esquadra, dos dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y diversas unidades terrestres del Sistema de Emergencias Médicas.

Por el momento, los Mossos siguen a la espera para poder identificar al hombre. Sin embargo, los Mossos sospechan que el fallecido es un telonero, es decir, especialistas en robos a camiones en autopistas.

111 personas han muerto en las carreteras catalanas en lo que va de año

Con esta víctima, ya son 111 las personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas en lo que va de año, tal y como se recoge en los datos provisionales. Por causas que aún continúan investigándose, el accidente ha ocurrido cuando el conductor de la furgoneta ha reducido la marcha y ha saltado del vehículo.

En Cataluña, ese Servicio de Información y Atención a las Víctimas de Tráfico está a disposición de familiares y afectados por siniestros viarios los 365 días del año a través del teléfono gratuito 900 100 268.

Dos hombres y un motorista muertos en dos accidentes de tráfico en Cataluña

Dos conductores de turismos, uno de ellos, una joven de 23 años, y un motorista de 24 han muerto a consecuencia de dos accidentes ocurridos en Vidreres, Girona y Sant Adrià del Besòs, Barcelona.

El Servei Català de Trànsit ha informado de que poco antes de las dos de la madrugada se ha producido un choque frontal entre dos turismo en el kilómetro 691,7 de la carretera N-II, en Vidreres.

A consecuencia de la colisión, han fallecido la joven de 23 años y vecina de Amer, y un hombre de 54 años y vecino de Sils, conductores de los vehículos implicados en el siniestro.

En el accidente ha quedado en estado crítico una pasajera, que ha sido trasladada al hospital Josep Trueta de Girona.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

El incendio del Pico del Lobo (Guadalajara) entra en Segovia y obliga a desalojar Riofrío de Riaza

Castilla y León envía una alerta en La Pinilla por el incendio de Peñalba, Guadalajara

Publicidad

Sociedad

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra.

Muere un hombre al saltar de una furgoneta en marcha en Maçanet de la Selva, Girona

Castilla y León envía una alerta en La Pinilla por el incendio de Peñalba, Guadalajara

El incendio del Pico del Lobo (Guadalajara) entra en Segovia y obliga a desalojar Riofrío de Riaza

Imagen de un furgón de la Policía Nacional

Un hombre degüella a su pareja en plena calle en Sevilla al discutir después de una fiesta

Anabel Segura
Crónica negra

Se cumplen 30 años del crimen de Anabel Segura, un caso que paralizó a España y revolucionó a los medios

Fleming descubre la penicilina
Efemérides

Efemérides de hoy 28 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 28 de septiembre?

Los servicios de belleza a domicilio llegan a la España vaciada
España vaciada

Los servicios de belleza a domicilio llegan a la España vaciada: "La mujer rural también se merece verse bonita"

Es habitual que los camiones de fruta, pan o pescado recorran las zonas más remotas del país abasteciendo a la población, lo que no habíamos visto antes eran tratamientos de estética en una furgoneta

Una conversación de ascensor generó una red contra la soledad en A Coruña: "Ahora somos una familia"
Comunidad

Una conversación de ascensor generó una red contra la soledad en A Coruña: "Ahora somos una familia"

Lo que empezó con un intercambio de teléfonos entre dos vecinas solas del barrio de Novo Mesoiro es hoy un grupo de más de 50 personas que hacen excursiones, celebran cumpleaños y se cuidan unas a otras. La chispa la encendió Mercedes, pero la red ya se sostiene sola.

Recepción de un hotel.

Un hotel prohíbe el alojamiento a personas de más de 45 años

Imagen de archivo de Mossos d'Escuadra

Encuentran el cadáver de un hombre flotando junto a una boya en una cala de L'Atmella de Mar, Tarragona

Casi 10 millones de euros de indemnización a un pasajero que sufrió un ictus en pleno vuelo hacia Madrid

Casi 10 millones de euros de indemnización a un pasajero que sufrió un ictus en pleno vuelo hacia Madrid

Publicidad