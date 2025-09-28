Robo con violencia
Roban de un tirón un reloj de lujo de medio millón de euros en el Port Olímpic de Barcelona
El robo ocurrió el 29 de agosto en el Passeig Marítim, cuando la víctima, que había viajado a Barcelona para participar en un torneo de póker en el Casino, fue asaltada en plena terraza. El ladrón, de tan solo 19 años, ha sido detenido, aunque el reloj continúa desaparecido.
El suceso ocurrió el pasado 29 de agosto, cuando la víctima, un turista chino recién llegado a Barcelona para participar en un torneo de póker en el Casino, fue atacado en una terraza del Port Olímpic. El ladrón le arrancó de la muñeca un Richard Mille Chronograph RM65-01, valorado en unos 500.000 euros. El tirón le provocó arañazos en el brazo.
Aunque al principio dudó en denunciar, finalmente se decidió en presentar una denuncia en la que aportó imágenes del exclusivo reloj, con correa de caucho azul turquesa. Los Mossos d’Esquadra detuvieron días después a un joven de 19 años con 13 antecedentes, aunque el reloj de lujo aún no ha aparecido.
Detalles del detenido
El grupo Titani de los Mossos d'Esquadra, especializado en este tipo de robos, investigó el caso y confirmó que el reloj era auténtico. Gracias a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, pudieron identificar al autor, y el viernes pasado fue detenido en la calle de la Cera, en Ciutat Vella. El detenido tiene 19 años y acumula 13 antecedentes policiales. No ha aportado pistas sobre dónde está el reloj, que sigue en paradero desconocido.
Un fenómeno en auge
Cada semana se producen una veintena de robos como este en Barcelona. Los Mossos recuerdan que este tipo de robos con violencia son comunes en las zonas más exclusivas de Barcelona y otras capitales europeas. Los ladrones suelen actuar en hoteles, restaurantes y terrazas, tras observar previamente las piezas para confirmar su autenticidad.
